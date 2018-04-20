Грунтовые дороги на Русском приводят в нормативное состояние На острове Русском продолжаются ремонтные работы на грунтовых дорогах, ведущих от Университетского проспекта к населенным пунктам острова, сообщили в пресс-службе мэрии.

За минувшие пять дней специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» привели в порядок скользкий участок дороги от поселка Подножье к Рынде. Как рассказала заместитель директора СГТ Екатерина Золотоева, для этого пришлось полностью снять слой глины, отсыпанный предыдущим подрядчиком в прошлом году, и заново уложить основание дороги.



– Такой материал, как глина, нельзя использовать в качестве дорожной «одежды». Он был полностью снят с поверхности дороги, а основание дороги уплотнено скальным грунтом. Затем специалисты выровняли профиль дороги, нарезали кюветы, убрали виражи и уложили слои дорожной «одежды», в том числе щебеночно-песчаную смесь, утрамбовав их виброкатками, – отметила она.



На приведение грунтовок в нормативное состояние уйдет порядка двух месяцев.



Отметим, с начала работ сотрудники СГТ отгрейдировали более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна и начали отсыпку для выравнивания поперечного профиля, а также расчистку и нарезку кюветов. На сегодняшний день такие работы выполнены от поселка Шигино до Экипажного и Подножья, подъезд к средней школе № 15, а также участок от Подножья до Рынды.



На острове работают 14 единиц техники и 10 дорожных рабочих. Для восстановления профиля дороги уже отсыпано более 2800 тонн грунта и 400 тонн щебеночно-песчаной смеси, уточнили в МБУ «Содержание городских территорий». Для оперативной работы на острове открыт дорожно-эксплуатационный участок – база специализированной техники для содержания грунтовой дороги. Она будет работать на постоянной основе.

Автор: Отдел новостей «В»