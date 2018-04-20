Владивостокцам предложат помощь в заполнении налоговых деклараций Налоговая служба 23 и 24 апреля проводит дни открытых дверей и приглашает владивостокцев подать декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях краевого центра с 9.00 до 20.00, сообщили в пресс-службе мэрии.



Специалисты налоговой службы примут декларации о доходах у физических лиц, а также расскажут о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, объяснят, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации, ответят на другие профильные вопросы.



Можно предварительно записаться на прием, обратившись к электронному сервису «Онлайн-запись в налоговый орган» www.order.nalog.ru.

Автор: Отдел новостей «В»