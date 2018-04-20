Флагман ТОФ оклеветали украинские спецслужбы В Минобороны РФ опровергли утверждения службы безопасности Украины о якобы переброске флагманским кораблем Тихоокеанского флота «Варяг» в Сирию боевиков частной военной компании «Вагнер» с вооружением и боеприпасами, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что СБУ опубликовала очередные выбитые псевдопризнания задержанного россиянина о якобы переброске крейсером «Варяг» из Владивостока в Сирию боевиков ЧВК «Вагнер».



«Малограмотному руководству украинских спецслужб прежде, чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов», – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Он также прокомментировал сообщения о якобы перевозке тяжелой военной техники, подчеркнув, что у крейсера «Варяг» отсутствуют соответствующие грузовые трюмы, они даже конструктивно не предусмотрены.



– По своему предназначению корабль класса «крейсер» не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения, – заключил он.



Напомним: «Варяг» был построен на одном из заводов г. Николаева (Украина) накануне развала СССР – в 80-е годы прошлого века. Корабль получил название «Червона Украина». После спуска со стапелей вошел в состав ТОФ и нес службу на Камчатке – охранял базу подлодок. В 1996 году его переименовали и перевели «служить» в Приморье.

Автор: Отдел новостей «В»