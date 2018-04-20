Корюшку из Хабаровска не пустили во Владивосток В Пожарском районе задержан большегруз, перевозивший более 22 тонн мороженой рыбы сомнительного качества, сообщили «В» в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В кузове автомобиля находилось 22506 кг мороженой глазированной малоротной корюшки, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее качество и безопасность для здоровья потребителей.



В отношении водителя за несоблюдение требований ветеринарного законодательства возбуждено административное производство. Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

Автор: Отдел новостей «В»