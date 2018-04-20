Не ходите в лес – там штрафуют Более 40 человек привлечено к ответственности в Приморье за разведение костров в лесах и палы травы, сообщили «В» в пресс-службе края со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В крае в ходе патрулирований территорий и рейдов по соблюдению противопожарных мер в лесах за десять дней, с 9 по 18 апреля, оштрафовано 44 человека, сумма штрафов составила почти 90 тысяч рублей. Отметим, за нарушение особого противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность – в прошлом году было возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.



Напомним, что на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, проведение огнеопасных работ, а также посещение гражданами лесов.

Автор: Отдел новостей «В»