«Бессмертный полк» открыл набор волонтеров Желающим принять участие в организации проведения Дня Победы во Владивостоке необходимо до 30 апреля подать заявку в волонтерский корпус МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщили в пресс-службе мэрии.

Добровольцем патриотической акции «Бессмертный полк» может стать любой горожанин в возрасте от 14 лет и старше.



– «Бессмертный полк» стал неотъемлемой частью парада Победы с 2013 года. С каждым годом к нему присоединяются все больше горожан, которые чтут память о павших воинах самой кровавой войны минувшего столетия. Только в прошлом году по центральным улицам Владивостока прошли более 30000 человек с портретами своих

близких и родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем волонтеров помочь нам в организации этого важного праздника в нашей стране, – призывает Андрей Волков, руководитель муниципального штаба «Волонтеры Победы» во Владивостоке, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр».



Заявки принимаются в произвольной форме на e-mail:



info@mrc-vlad.ru. Волонтер указывает свои Ф.И.О., дату рождения, контактный телефон. После окончания приема заявок организаторы проведут для добровольцев инструктаж. Точная дата обучения работы волонтеров на массовых мероприятиях будет озвучена позже. Дополнительная информация – по телефону 222-22-94.

Автор: Отдел новостей «В»