С надеждой на центр. Финансовый Минвостокразвития России подготовило законопроект, определяющий порядок создания финансового центра в свободном порту Владивосток. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе ведомства.

– Одна из проблем, которая волнует дальневосточных инвесторов и называется второй после административного давления, – это недоступность финансовых ресурсов, заемных денег для реализации финансовых проектов. По поручению главы государства правительство совместно с Банком России проработали вопрос создания в свободном порту Владивосток конкурентоспособного в масштабе АТР финансового центра, – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.



Он напомнил, что поручение организовать финансовый центр дал президент России по итогам заседания президиума Госсовета. Правительство и Центробанк должны обеспечить особые условия для работы иностранных банков, создания специализированного финансового суда и упрощения процедур, связанных с обращением ценных бумаг.



– С Центробанком у нас официально согласованная позиция по следующим решениям. Первое – это открытие в свободном порту Владивосток филиалов иностранных кредитных организаций без права привлечения вкладов со стороны граждан, но с правом работы с юридическими лицами. Второе – создание специализированного инвестиционного суда в свободном порту Владивосток в рамках этого финансового центра. Третье – создание торгово-инвестиционной площадки для цифровых финансовых активов. Четвертое – упрощение и сокращение сроков процедуры эмиссии ценных бумаг. Кроме того, Центробанк выразил намерение создать специальное подразделение – надзорное – в свободном порту Владивосток, – пояснил Александр Галушка.



Ожидается, что такой центр привлечет в регион российских и иностранных инвесторов, обладающих значительными финансовыми ресурсами.



Также отмечается, что участниками финансового центра станут российские юридические лица и иностранцы, зарегистрированные на территории регионального финансового центра и включенные в соответствующий реестр участников.

Автор: Отдел новостей «В»