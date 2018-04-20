На УК надейся, а сам не плошай Горожанам разъяснили, как правильно подготовиться к субботнику

Завтра, 21 апреля, во Владивостоке состоится общегородской субботник, в котором примут участие тысячи горожан. Весь апрель занятия в муниципальной школе «Управдом» были посвящены санитарному двухмесячнику и предстоящей массовой уборке улиц города. На недавнем занятии слушателей подробно проинструктировали, как подготовиться к генеральной уборке своего двора. Спикером стала главный специалист отдела текущего содержания управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Наталья Назарова.

Почему-то мы убеждены, что работы по очистке и благоустройству двора можно переложить на управляющие организации. Наталья Назарова опровергла эти ожидания, подробно расписав, что во время субботника можно ожидать от УК, а что придется делать лично жильцам.



Итак, управляющая организация в день субботника (или в течение всего двухмесячника) обязана:



1. Убирать придомовую, а также прилегающую территорию (в обычном режиме).



Границы придомовой территории определяются в соответствии с кадастровым паспортом. Если паспорта нет, а границы не оформлены, то в зону ответственности вашей управляющей организации входит вся территория, на которой расположено общедомовое имущество. Даже если детская площадка находится на большом удалении от дома, но строилась именно для вас, значит, она в зоне заботы вашей УК. В идеале в договоре управления должен быть указан перечень общедомового имущества.



2. Произвести тщательный осмотр детских площадок. Внимание: не надо ожидать, что ваша управляющая организация сама проявит инициативу – проведет инспекцию всех малых форм (качелей, ракет, детских лестниц и пр.), что находятся в вашем дворе, определит степень изношенности, отремонтирует или демонтирует их при необходимости.

Совет: постарайтесь отрядить на этот осмотр наиболее ответственных жильцов, чтобы они вместе с УК осмотрели малые формы и решили, какой ремонт (или демонтаж) им нужен. Имейте в виду: демонтировать или спиливать малые формы управляющая организация согласится лишь по официальной заявке жильцов дома.



3. Осмотреть бельевую площадку (также по инициативе и при участии жильцов).



– Все крупные компании (у кого в управлении от десяти домов и более) уже подтвердили наличие необходимого инвентаря, краски, саженцев, земли, песка, которыми они запаслись по заявкам жильцов, – поясняет Наталья Назарова. – Но здесь ключевое слово – «по заявке». Инициативу управляющие организации проявлять не будут.

Ну и, конечно, за УК остается обязанность, своевременно оплаченная вами, – содержание мест общего пользования. Это, пожалуй, все, что мы вправе ожидать и требовать от управляющих организаций и в субботник, и в течение всего санитарного двухмесячника.



Очень полезная информация для ответственных собственников: на дату проведения субботника и на два последующих дня вы можете получить бесплатный пропуск на Спецзавод № 1. Он дает право на бесплатную сдачу собранного мусора. Пропуск этот многоразовый, то есть свозить на утилизацию мусор вы можете ровно столько, сколько понадобится. Для получения документа необходимо обратиться в свое районное административно-территориальное управление. Правда, транспорт для вывоза мусора придется искать самим.



Однако, вывозя мусор, необходимо соблюдать некоторые правила. Например, если везете мусор в открытом грузовике, обязательно накройте его сеткой, иначе придется заплатить штраф.



В сметенной листве не должно находиться больших булыжников. Древесные отходы (спил, пни) должны быть распилены на куски не более метра, иначе они не войдут в измельчитель. К длине веток требований нет. А вот строительный мусор должен быть также измельчен.



Спецзавод не примет автопокрышки – пожалуй, самый распространенный на наших улицах и во дворах хлам. Дело в том, что у завода нет лицензии на их утилизацию – такого рода деятельность запрещена предприятиям, расположенным в пределах города. Единственный ближайший завод, который имеет право на утилизацию покрышек, находится в районе Артема. Вывезти же авторезину со своих дворов можно, прибегнув к услугам шиномонтажных организаций. Разумеется, платно.



Стоимость утилизации одного колеса легкового автомобиля около 150-200 рублей без учета транспортных расходов.



Кроме того, не принимает спецзавод на утилизацию ртутные лампы и биоотходы. Последнее можно сдать в комплекс по уничтожению биоотходов (Патрокл, 17).



Напомним: школа «Управдом» организована администрацией Владивостока для того, чтобы научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на то что в нашей стране вот уже несколько лет как поменялся Жилищный кодекс, наделяющий максимальными правами самих жильцов, люди слабо представляют себе, что ответственны за содержание своего имущества. До сих пор в сознании многих не прижились такие понятия, как общедомовая собственность, места общего пользования, о которых надо заботиться не меньше, чем о своей квартире. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно от специалистов в области ЖКХ.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО