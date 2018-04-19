Зачем счетчик Гейгера на «Хлебозаводе»? Когда-то мимо дома № 9 на улице Семеновской нельзя было пройти, не заглянув в небольшой магазин, в котором продавались булочки из работающей здесь же пекарни: аромат стоял на всю округу! А сегодня мимо этого здания тоже не пройдешь. Но не аромат булочек повлечет прохожего внутрь, а желание окунуться в мир науки и искусства, в мир эксперимента и творческого поиска.

Отныне здесь прописался центр современной культуры «Хлебозавод».



– Это пространство будет посвящено проблемам современной науки, искусства и тому, каким образом научные знания входят в нашу жизнь, – заявил Андрей Василенко, куратор первой выставки нового ЦСК. – Научные открытия постоянно дополняют картину мира, а именно в художественном пространстве это становится наиболее заметным. Художники, которые занимаются science art, не ученые, но они помогают нам осознать открытия.



– Мы готовили этот проект на протяжении года, – отметила продюсер центра Ольга Бурасова, – вложили в него все силы, мысли. Уверена, нам удалось создать площадку, которая стала уникальным коммуникатором между художником, наукой и искусством. Мы начинаем с представления технологического искусства, потому что оно еще толком не представлено нигде на Дальнем Востоке, и мы готовы стать флагманом этого направления, показывая лучшее и самое интересное. Что касается дальнейших выставок, то мы намерены показывать то, что будет интересно и актуально.



«Хлебозавод» – это не только выставочный зал, но и лекторий и лаборатории, в которых будут проходить для детей научные мастер-классы. Причем ребята будут работать с микроскопами, холодильными установками, 3D-принтером и даже специальной печью… А для взрослых в лектории будут проходить встречи с популяризаторами науки и учеными, с художниками, также планируются кинопоказы.



Первая выставка, с которой стартовал «Хлебозавод», называется «Открытие, открытие», но, по словам ее куратора Андрея Василенко, точнее смысл передает английский вариант названия – Misadventures of discovering – злоключения разума при совершении открытий.



– Идея выставки – в попытке осмыслить природу научного знания, обращаясь к тому, что недоступно чувственному опыту, – говорит Андрей Василенко. – Вынести на передний план сам процесс познания взаимодействия вещей, из которых состоит этот мир, чем, по сути, и является искусство как практическая деятельность.



«Открытие, открытие» представляет именно science art. И многие экспонаты на выставке так просто, с первой попытки и первого взгляда, не откроют зрителям свои тайны. Нужно обязательно читать пояснения – и тогда становится очень интересно.



Вот, к примеру, экспонат «Стена взглядов». На первый взгляд, просто набор каких-то штрихов и черточек, которые проявляются на интерактивном панно… Но!



Оказывается, однажды аргентинские художники Мариано Сардон и Мариано Сигман, работающие в жанре science art, провели интересный эксперимент: они попросили людей в течение короткого времени рассматривать фотопортреты, в то время как специальное устройство – eye-трекер – фиксировало движение их глаз. В итоге стало ясно, на что в первую очередь смотрят люди, разглядывая чужой портрет. Движение глаз художники отразили в видео, буквально зафиксировав черточками и штрихами. И наложили это видео на фотографии людей. Так что, стоя перед панно, вы сможете разглядеть, как из хаотического, на первый взгляд, набора штрихов вдруг появляется реальное человеческое лицо…



А вот еще один интересный проект: инсталляция «Лица запахов», созданная группой художников из Екатеринбурга «Куда бегут собаки». Интерактивная инсталляция создает некий «фоторобот» запахов посетителя выставки. С помощью датчиков газоанализаторов, которые непрерывно исследуют пространство и людей, попадающих в зону их восприятия, генерируется массив данных. Затем данные преобразуются в уникальный паттерн (схема-образ), а он уже визуализируется – составляется фоторобот, и зритель может увидеть «портрет» своего запаха.



Есть и такой интересный экспонат, как «Метафазовая звуковая машина». Это кинетический звуковой объект, в центре которого установлен счетчик Гейгера, измеряющий фоновое радиационное излучение. В зависимости от количества регистрируемых счетчиком частиц изменяется скорость вращения дисков, а также создаваемая ими система синтеза звука…



Прогулка по выставочным залам «Хлебозавода» – это погружение и в науку, и в искусство, это одновременно удивление (до чего люди додумались?) и чистое наслаждение инсталляциями как объектами творчества. На то он и science art.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ