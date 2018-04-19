Стремимся к спорту высших достижений Сразу несколько национальных сборных хотели бы провести подготовку в Приморье накануне предстоящих Олимпиад – XXXII летней в Токио в 2020 году и XXIV зимней в Пекине в 2022 году. Наш край наиболее оптимально подходит ведущим спортсменам России в плане акклиматизации и выхода на максимальный уровень физической готовности.

По словам вице-губернатора края Павла Серебрякова, предварительные переговоры проведены с руководителями нескольких общероссийских спортивных федераций.



В первую очередь это гребля на байдарках и каноэ. Впрочем, байдарочники и каноисты традиционно готовятся именно в Приморье ко всем международным соревнованиям на территории Азии. Достаточно вспомнить, что наш земляк Степан Ощепков стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио в 1964 году в паре с Андреем Химичем на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. В настоящее время ведется подготовка к масштабной реконструкции гребной базы «Олимпийская» на озере Теплом в поселке Лозовом под Партизанском. Строительство пирса, универсального спортивного комплекса с несколькими специализированными залами, дополнительных номеров для проживания спортсменов, ремонт эллингов для хранения лодок, приобретение дополнительного инвентаря оценивается в 400 миллионов рублей. Именно там будет готовиться к предстоящим главным стартам четырехлетия вместе с коллегами по сборной еще один наш земляк – заслуженный мастер спорта Иван Штыль, который только в прошлом году по два раза становился чемпионом Европы и чемпионом мира.



В акватории залива Петра Великого накануне Олимпиады в Токио смогут выйти на оптимальный уровень российские олимпийцы-яхтсмены. Впрочем, гоняться в акватории Владивостока они смогут уже с нынешнего сентября на международной парусной регате в рамках четвертого Восточного экономического форума. Сразиться им предстоит с лучшими яхтсменами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



Помимо водных спортивных федераций организационные и тренировочные возможности Владивостока изучают легкоатлеты, тяжелоатлеты, боксеры, борцы, бадминтонисты, велосипедисты-шоссейники. Тут интересно другое – к спортсменам летних видов присоединились и зимние атлеты.



Так, совсем недавно предложение построить во Владивостоке комплекс зданий для керлинга поступило от Федерации керлинга России. «Можно было бы использовать типовой проект спорткомплекса. Такое решение позволит значительно сэкономить федеральные бюджетные вложения в разработку проектной документации, – написал недавно в социальных сетях депутат Государственной думы, президент федерации Дмитрий Свищев. – Как только будет выделена земля под будущий ледовый дворец, можно приступать к строительству объекта, который составит конкуренцию подобным аренам в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. С тем, чтобы наши олимпийцы прямо из Владивостока отправились на Игры-2022 в Пекин».



По словам Дмитрия Свищева, во Владивостоке вместе с потенциальными инвесторами уже осмотрено несколько площадок под строительство современного спортивно-туристического центра, включающего канатную дорогу. Наиболее удачное место для его размещения – Нагорный парк. Проект полностью вписывается в Генеральный план развития Владивостока.



10 мая в столицу Приморья прилетят инвесторы из Швейцарии, сообщается на сайте администрации края. Интересно, что ведущих керлингистов страны поддержали и в Федерации фигурного катания России. Само собой, что на новом льду помимо олимпийцев будут заниматься юные спортсмены Владивостока, а также проводиться мастер-классы и соревнования самого высокого уровня. В настоящее время подыскиваются земельные участки для реализации перспективного проекта. Контроль за решением этого вопроса взял на себя полпред президента РФ в ДФО и вице-премьер Юрий Трутнев.



Проверкой возможностей Приморья на организацию международных состязаний и подготовку здесь российских сборных станет проведение праздничных мероприятий в честь предстоящего чемпионата мира по футболу в России в июне – июле текущего года.



В начале мая во Владивосток из Японии самолетом доставят сам кубок чемпионата, за который летом будут сражаться лучшие сборные футболисты планеты. Из аэропорта ценную реликвию перевезут на центральную площадь города. Помимо торжественных речей здесь состоится футбольный матч любительских команд, сам кубок будет представлен для широкого обозрения. К сожалению, его не покажут в других городах Дальнего Востока: из приморской столицы кубок отправят в Сибирь.



По словам Павла Серебрякова, в настоящее время готовится соглашение со стадионом «Динамо» о его дальнейшем использовании. Судьба земельного участка, на котором сейчас расположен спортивный комплекс, будет решаться совместно с градостроительным советом Владивостока, архитекторами и жителями города. Это произойдет в ближайшее время. Сейчас обсуждаются различные варианты, в том числе создание благоустроенной парковой зоны.



Площадь участка, занятого под стадионом «Динамо», составляет почти 4,5 гектара. Расположен он в самом центре города, где рядом находится и кинотеатр, и крупная гостиница, и порт, и масса административных зданий. В дни проведения футбольных матчей болельщикам из-за большой загруженности дорог сложно добираться на матчи, автомобильное движение здесь практически парализуется.



Кроме того, стадион, построенный в 50-е годы прошлого века, за это время сильно износился и нуждается в капитальном ремонте. Но если закрывать его на реконструкцию, то Владивосток может на несколько лет лишиться большого футбола. Ведь ближайшая арена, подходящая под стандарты Российского футбольного союза, находится в Хабаровске.



В настоящее время подбирается место под будущий спорткомплекс для проведения футбольных матчей на 20 тысяч посадочных мест. Пока известно о двух рассматриваемых площадках – в микрорайоне Снеговая Падь и в районе нынешнего золоотвала на берегу Уссурийского залива.

Автор: Николай КУТЕНКИХ