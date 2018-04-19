«Факел» оказался ярче «Луча» В минувшее воскресенье владивостокский «Луч-Энергия» играл на выезде с аутсайдером чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежским «Факелом».

Этот клуб потерял все шансы на сохранение прописки в первом футбольном дивизионе, теперь он играет полностью раскрепощенным и в свое удовольствие. А вот нашим землякам очки нужны как воздух, чтобы не попасть в зону вылета.



Прямо перед началом матча ФНЛ неожиданно поменял главного судью этой игры Станислава Васильева из Ижевска. Его обвинили в подсуживании в предыдущем туре одной из команд, конкретно «Енисею»: красноярцы выиграли у нижегородского «Олимпийца» в самом конце встречи благодаря спорному пенальти.



К сожалению, в Воронеже на центральном стадионе профсоюзов «желто-синим» не удалось зацепиться даже за ничью. Хотя начало поединка не предвещало разгромного поражения. Счет в матче открыли гости.



На седьмой минуте после грубой ошибки защитников «Факела» отличился наш нападающий Андрей Мязин, забивший в пустые ворота свой четвертый гол в нынешнем сезоне – 0:1. Затем весь первый тайм прошел в спокойной обстановке без обострений.



Ситуация изменилась перед самым перерывом. «Факел» пошел в наступление. При этом вратарь «Луча» Дмитрий Абакумов сумел кулаком отбить первый удар по воротам, но в сутолоке никто из наших защитников не поддержал голкипера. И защитник хозяев Андрей Семенов, кстати, ранее игравший за «Луч», восстановил равновесие – 1:1.

После перерыва прекрасный шанс выйти вперед упустил нападающий «желто-синих» Андрей Павленко, бивший с близкого расстояния. Оборона воронежцев с трудом отправила мяч на угловой.



В середине второго тайма «Факел» завладел инициативой. Однако в одной из редких контратак защитник гостей Кирилл Марущак ударил по воротам и вратарь хозяев в падении с трудом перехватил мяч. А если не забиваешь ты, то забивают тебе. На 79-й минуте полузащитник воронежцев Армен Амбарцумян вывел хозяев вперед – 2:1.



И на этом воронежцы не успокоились и продолжали наступать большими силами, заставив гостей перейти к тотальной обороне. Однако до поры до времени «лучистым» удавалось сбивать наступательный порыв приободренных «факелоносцев».



А окончательный итог матча установил еще один полузащитник воронежцев Максим Осипенко, реализовавший пенальти на четвертой добавленной минуте – 3:1. Сам факт назначения 11-метрового сомнений не вызывал – одного из защитников «Факела» «уронили» на газон прямо перед нашими воротами. Вот только поединок должен был к этому моменту уже закончиться, поскольку арбитр матча Евгений Кукуляк из Калуги добавлял к основному времени всего три минуты. Но этот гол общей ситуации уже не менял.



– Получилась интересная игра, было много борьбы, – поделился после матча своим мнением старший тренер «Луча-Энергии» Александр Алферов. – Команды создали много голевых моментов. Но мы свои не реализовали, а у соперника получилось. Отсюда и такой счет. Первый тайм мы провели хорошо, но нас психологически сломал «гол в раздевалку» (когда мяч забивается на последних секундах матча. – Прим. авт.). Во втором тайме при счете 1:1 мы имели два хороших момента, но не воспользовались созданными шансами.



Поражение в Воронеже не сказалось на турнирном положении футболистов Владивостока, поскольку «Томь», «Тюмень» и «Зенит-2» хоть и победили, но все равно отстают от приморцев по набранным очкам. Зато наши главные конкуренты в борьбе за выживание свои встречи тоже проиграли. Нижегородский «Олимпиец» со счетом 0:1 уступил дома питерскому «Зениту-2», а «Ротор-Волгоград» в гостях потерпел поражение от краснодарской «Кубани» – 2:1.



Кстати, именно с волжанами «Луч» встретится в следующем туре. Игра состоится 21 апреля в Волгограде на новом стадионе, построенном к чемпионату мира – 2018. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что предстоящий матч станет тестовой оценкой стадиона накануне мундиаля.



А вот корреспондент «В» уверен, что предстоящий поединок будет тестовой оценкой «Луча». Без сомнения, этот матч станет судьбоносным для каждой из команд. Победитель сохранит прописку в ФНЛ, проигравший в следующем сезоне отправится во второй дивизион, а при ничейном исходе судьба клубов решится в последних турах чемпионата.

Автор: Николай КУТЕНКИХ