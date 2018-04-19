Рано встал – много поймал: горожан приглашают на спортивную рыбалку Во Владивостоке 21 апреля пройдет открытый турнир по ловле минтая с берега среди рыболовов-любителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Его организует спортивный рыболовный клуб «Самарга», который приглашает всех желающих на соревнования, посвященные началу морской рыбалки на открытой воде. Сбор участников пройдет на площадке перед «саркофагом» в районе бухты Горностай. Начало в 9.00.



Как отмечают организаторы, на мероприятие уже заявилось около 60 человек. Большинство из них – жители Владивостока. Турнир станет первым в своем роде, но опыт подобных мероприятий у клуба имеется с 2012 года.



Программа турнира



- 8.00 – регистрация участников;

- 8.45 – инструктаж;

- 9.00 – старт соревнования;

- 12.00 – взвешивание добычи;

- 13.30-14.00 – подведение итогов;

- 14.00-14.30 – награждение участников.



Подробности можно уточнить по телефонам: 236-77-70 и 249-77-70.

Автор: Отдел новостей «В»