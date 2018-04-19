Рано встал – много поймал: горожан приглашают на спортивную рыбалку

Во Владивостоке 21 апреля пройдет открытый турнир по ловле минтая с берега среди рыболовов-любителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

19 апр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4316 от 19 апр. 2018

Его организует спортивный рыболовный клуб «Самарга», который приглашает всех желающих на соревнования, посвященные началу морской рыбалки на открытой воде. Сбор участников пройдет на площадке перед «саркофагом» в районе бухты Горностай. Начало в 9.00. 


Как отмечают организаторы, на мероприятие уже заявилось около 60 человек. Большинство из них – жители Владивостока. Турнир станет первым в своем роде, но опыт подобных мероприятий у клуба имеется с 2012 года. 


Программа турнира


- 8.00 – регистрация участников;
- 8.45 – инструктаж;
- 9.00 – старт соревнования;
- 12.00 – взвешивание добычи;
- 13.30-14.00 – подведение итогов;
- 14.00-14.30 – награждение участников.


Подробности можно уточнить по телефонам: 236-77-70 и 249-77-70.

Автор: Отдел новостей «В»