Шиномонтажка не прописалась во дворе Сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» демонтировали павильон, используемый под шиномонтаж, на проспекте «Красного знамени», 90. Жалобы на него в администрацию города поступили от жителей дома, и специалисты вышли на проверку.

Владелец не смог представить все необходимые документы проверяющей комиссии, и его предупредили о необходимости демонтажа. Поскольку собственник шиномонтажки добровольно не убрал «непрописанное» строение, наведением порядка занялось городское предприятие. В результате павильон был оперативно демонтирован и вывезен на склад временного хранения. По закону, если владелец захочет его вернуть, то это произойдет только после оплаты стоимости демонтажа и хранения.



Напомним, что нарушения выявляются в ходе специальных рейдов, которые проводят сотрудники администрации Владивостока. Некоторые такие проверки инициируют сами горожане. Кроме контейнеров, гаражей и киосков под снос также попадают шлагбаумы, рекламные конструкции и заборы.

Автор: Отдел новостей «В»