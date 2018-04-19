Незаконную рекламу убирают с городских улиц Во Владивостоке с начала года демонтировали 58 незаконных рекламных конструкций. На днях завершен демонтаж четырех таких объектов, незаконно установленных на улицах Нейбута, Руднева, Снеговой и Днепровской, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работу провели сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» (СГТ) совместно со специалистами управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока.



Как пояснили в управлении, демонтажу подвергаются рекламные конструкции, установленные без предусмотренного законодательством разрешения и не вписывающиеся в архитектурный облик города. Владельцы большинства этих сооружений известны, им выписывают предписания убрать незаконную рекламу. Если хозяева не принимают мер, конструкцию все равно демонтируют и поместят на склад. Но тогда владельцу придется оплатить расходы, которые понесли специалисты при демонтаже, а также оплатить время хранения имущества на складе.



Реже владельца незаконной рекламы установить не удается. В таком случае конструкцию также увозят на склад временного хранения, который во Владивостоке находится на улице Добровольского.



– Только с начала года усилиями наших специалистов и СГТ в городе стало на 58 незаконных рекламных конструкций меньше, – отмечает главный специалист управления наружной рекламы и информации Сергей Пригорнев. – Речь идет как о небольших баннерах размером от квадратного полуметра, так и о громоздких рекламных конструкциях площадью до 20 квадратов.

Автор: Отдел новостей «В»