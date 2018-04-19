Школьники планируют захват флага Военно-спортивная игра «Зарница-2018» пройдет 12 мая во Владивостоке на территории картодрома «Змеинка», сообщили в пресс-службе мэрии.

Силу, ловкость и смекалку продемонстрируют около 800 старшеклассников Первомайского района. В игре также примут участие воспитанники Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища.



Организатором мероприятия выступает административно-территориальное управление района при поддержке Тихоокеанского флота, депутатов города и предпринимателей.



– В игре примут учащиеся 8–11-х классов. Им предстоит пройти ряд эстафет, в числе которых – строевой смотр, перетягивание каната, захват флага в штабе условного противника, бег на 50 метров, сборка и разборка автомата на время, полоса препятствий и другие, – рассказали организаторы.



Также во время проведения игры «Зарница» на территории картодрома планируются выставка военной техники, показательное выступление десантно-штурмового батальона морской пехоты и ВДВ.

Начало в 11 часов.

Автор: Отдел новостей «В»