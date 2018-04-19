Юных горожан познакомили с работой очистных сооружений Познавательные экологические экскурсии проводят в эти дни в приморской столице для старшеклассников и студентов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Молодые владивостокцы познакомились с работой очистных сооружений комплекса по безопасному уничтожению биологических отходов компании «Фактор-Приморье» и с работой очистных сооружений ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».



На территории предприятия «Фактор-Приморье» ребятам показали процесс уничтожения отходов медицинских учреждений, а также некачественных и просроченных продуктов питания, различных биоотходов.



– Интересно было посмотреть, как утилизируют шприцы, иглы, перевязочный материал и многое другое. Оказалось, такие отходы требуют особых способов утилизации – дезинфекции и сжигания, – поделилась участница экскурсии Евгения.



Как пояснил главный инженер предприятия «Фактор-Приморье» Андрей Колягин, комплекс оснащен системами локальной очистки сточных вод и газоочистки, которая не допускает выброса в атмосферу вредных химических соединений. После уничтожения отходов от них остается лишь немного безопасного зольного остатка.



По словам сотрудников предприятия, такие отходы нельзя вывозить на полигоны и свалки.



– Утилизация отходов – совсем непростое дело, убедился, что у нас во Владивостоке к этому процессу подходят очень ответственно, – отметил один из экскурсантов Андрей.



На заводе «Кока-Кола» школьники и студенты познакомились с технологией очистки вод и принципом работы очистных сооружений.



Отметим, что экскурсии организованы администрацией приморской столицы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014–2020 годы.



Как пояснили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации краевого центра, в начале текущего учебного года муниципальным школам было предложено принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». С начала года в приморской столице прошли уже четыре такие экскурсии, в них приняли участие свыше ста ребят.



Отметим, что этой весной в приморской столице для школьников и студентов организованы экологические уроки, тематические экскурсии на предприятия, тематические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. Осенью во Владивостоке пройдет молодежная конференция, где юные горожане предоставят на суд жюри свои экопроекты.

Автор: Отдел новостей «В»