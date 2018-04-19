Список контрабанды пополнили оборудованием для майнеров С начала 2018 года таможни Дальнего Востока выявили 12 случаев незаконного ввоза в Россию майнеров (оборудования для «добычи» цифровых денег – биткоинов). Для сравнения: за весь 2017 год только 14 подобных случаев.

По выявленным фактам возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни.



Оборудование для майнинга – видеокарты, их «фермы», платы, интегральные схемы – на Дальний Восток поступает из Китая. Ввозят его, как правило, россияне как товар для личного пользования.



Однако гражданам, желающим ввезти в Россию устройства для майнинга, следует помнить, что на их перемещение через таможенную границу установлены запреты и ограничения, учитывая, что биткоин-майнеры содержат шифровальные (криптографические) средства.



Поэтому граждане, планирующие ввоз майнеров для личного пользования, включая почтовые пересылки и транспортные перевозки, должны внести сведения о них в пассажирскую таможенную декларацию.



За нарушение требований виновным грозит штраф и конфискация незаконно ввозимого товара.

Автор: Отдел новостей «В»