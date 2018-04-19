ЕГЭ уже в разгаре Первый этап сдачи ЕГЭ – досрочный – прошел во Владивостоке и Приморье. Уже подведены итоги, и, как сообщила пресс-служба края, аттестация прошла без сбоев. В региональной информационной системе Приморского края на досрочный период зарегистрировались 222 участника. Фактически приняли участие 162 человека, среди них выпускники прошлых лет, учащиеся среднего профессионального образования и два выпускника этого года.

Досрочный ЕГЭ сдавали в двух пунктах проведения экзамена – школе № 77 и школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС.



Напомним, что в 2018 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный период ЕГЭ завершился 11 апреля, основной пройдет с 28 мая по 2 июля. Дополнительный – с 4 по 15 сентября.



Всего экзамены в Приморье сдадут 10670 человек, из них 9390 – нынешние 11-классники. Остальные участники – выпускники прошлых лет, ребята, окончившие учреждения среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не смог пройти итоговую аттестацию ранее. Для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена.

Автор: Отдел новостей «В»