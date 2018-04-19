Аккуратных водителей наградили в МФЦ города В отделениях МФЦ Владивостока № 1 и № 3, расположенных на улице Давыдова, 9 и проспекте 100 лет Владивостоку, 44, провели акцию «Движение без опасности», сообщили в пресс-службе мэрии.

На магнитной доске промоутер моделировал ситуацию опасного обгона во время дорожного движения. При этом задачей участников акции было выявить и обозначить все опасные факторы обгона в каждой ситуации. Самые грамотные и аккуратные водители получили призы – обложки на документы, брелоки, ароматизаторы салона, светоотражающие водительские жилеты.



Акция будет продолжена в этих же отделениях МФЦ Владивостока с 9.00 до 14.00 ежедневно до 20 апреля включительно. К участию в ней приглашаются все желающие.



Эта социальная кампания проходит во Владивостоке впервые. Ее цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших участников дорожного движения. Акция реализуется Российским союзом автостраховщиков, Министерством образования и науки РФ, Госавтоинспекцией МВД России при информационной поддержке экспертного центра «Движение без опасности».

Автор: Отдел новостей «В»