Кот Бродского приходит ночью В рамках Всероссийской акции «Библионочь» 21 апреля во Владивостоке состоится специальный выпуск шоу «Кот Бродского» – для подростков.

По словам организаторов, это будет первый выпуск, где говорить о книгах будут школьники старших классов.



– Сегодня в России издается немало книг для аудитории 14+, – говорит руководитель проекта и организатор «Библионочи» во Владивостоке Ольга Аристова. – Подростки 15–16 лет познакомятся с этими книгами и в процессе своего выступления вынесут вердикт: отвечает ли такая литература запросам современного молодого человека или не попадает в свою целевую аудиторию. Мы выбрали четыре книги, которые надо прочитать и составить о них свое мнение, а уж его и донести до собравшихся на «Кота…».



Жюри определит победителей, которые получат символические подарки.

Автор: Отдел новостей «В»