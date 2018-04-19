Тайге пожелали успешной охоты и продолжения рода Жители всей России (и не только) путем голосования в соцсетях выбрали имя для одной из редчайших крупных кошек мира. Теперь молодую самку дальневосточного леопарда под номером Leo 61F зовут Тайга.

Как напомнили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», акция по выбору имени для пятнистого хищника стартовала в начале апреля 2018 года в рамках празднования шестилетия «Земли леопарда». На первом этапе подписчики национального парка в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и Twitter предложили более 600 вариантов имен. Далее в группах было запущено голосование за пять вариантов, которые повторялись наиболее часто: Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна или Надежда.



Окончательным выбором стало имя Тайга. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» надеются, что оно поможет хищнице в успешной охоте и продолжении рода.



Кстати, Leo 61F стала первым дальневосточным леопардом, имя для которого выбирали пользователи социальных сетей.

Автор: Отдел новостей «В»