Спасатели Приморья готовы к пожарам и паводкам Масштабные командно-штабные учения по ликвидации ЧС проходят в Приморье. Спасатели отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, сообщили «В» в пресс-службе приморского главка МЧС России.

Первый этап масштабных учений прошел на острове Русском. Здесь провели смотр готовности сил и средств приморской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мероприятии приняли участие около 300 человек – спасатели, пожарные, полицейские, представители Росгвардии, медицины катастроф, санитарной авиации, Минобороны, Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края. Также задействованы 50 единиц техники, 15 плавательных средств и одно воздушное судно.



Готовность к работе и оснащенность подразделений проверил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко.



– Мне поручено убедиться в том, что личный состав подготовлен, техника исправна и готова к реагированию, – подчеркнул Виктор Яцуценко. – На сегодняшний день обстановка в крае стабильна. Весеннее половодье практически прошло без потопления населенных пунктов и без ущерба для объектов экономики. Мы сейчас проверяем готовность к реагированию на природные пожары и на паводки, которые еще предстоят в крае.



На учениях отрабатывали практические навыки по приведению сил и средств в боевую готовность. Была развернута аэромобильная группировка, задачей которой является оперативное прибытие в районы крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Аэромобильная группировка укомплектована оборудованием для автономного жизнеобеспечения личного состава в полевых условиях и ликвидации последствий крупных ЧС. Спасатели данного сводного подразделения неоднократно привлекались к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Приморье, например тех, что случились после обрушения на край тайфунов «Гони», «Лайонрок», «Нору».

Автор: Отдел новостей «В»