Приморцев приглашают сдать финансовый зачет Жители Приморья могут принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

До 21 апреля каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста. Такую возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив совместно с Банком России, Минфином и Конструктором образовательных ресурсов.



Чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте вашифинансы.рф и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми можно попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.



Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что повышение грамотности потребителей финансовых услуг приведет к снижению числа ошибок и разочарований на финансовом рынке.



– Финансовая грамотность – это не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства, – сказал Михаил Мамута.



Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.

Автор: Отдел новостей «В»