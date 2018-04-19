«Белая роза» переезжает на Светланскую Пройти бесплатное комплексное обследование на выявление онкологических заболеваний в благотворительном диагностическом центре «Белая роза» жительницы Приморья смогут уже в этом году.

Как сообщили в пресс-службе края, в настоящее время готовится новая площадка, на которой расположится благотворительный диагностический центр, созданный по инициативе Светланы Медведевой.



Ранее «Белая роза» принимала жительниц края и приморской столицы в здании диагностического центра на Черемуховой. Однако было принято решение подготовить новую площадку, которая позволит принимать большее число пациенток. Сейчас готовятся помещения для центра по адресу: Светланская, 38/40. Сюда уже перевезено оборудование центра, ведется его наладка, сообщили в медучреждении.



Отметим, что ежегодно сотни женщин из краевого центра и других районов Приморья обращаются сюда за бесплатной медицинской помощью. В центре «Белая роза» можно пройти комплексное обследование – все услуги предоставляются бесплатно.



Только в первом квартале этого года в «Белой розе» прошли обследование 135 женщин, 33 из которых – жительницы районов Приморья.



– В распоряжении пациенток врач-гинеколог, маммолог-онколог, врач УЗИ. Выполняется кольпоскопия, УЗИ органов малого таза и молочных желез, дается заключение врача. Если выявляются онкологические проблемы, пациентка направляется для дальнейшего обследования и лечения в краевой онкологический диспансер, – уточнили в департаменте здравоохранения.



«Белая роза» – это один из проектов Фонда социально-культурных инициатив. Он был разработан в 2010 году по инициативе и под патронатом президента фонда Светланы Медведевой.



В настоящее время центры «Белая роза» успешно работают в Санкт-Петербурге, Архангельске, Оренбурге, Кемерово, Благовещенске, Московской области и Мурманске.



В центр «Белая роза» может обратиться любая женщина, направление из поликлиники не требуется. Запись проводится через единый колл-центр. Для прохождения обследования необходим минимальный набор документов – паспорт и полис ОМС.

Автор: Отдел новостей «В»