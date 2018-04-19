Владивостокцам напомнили: траву не жечь В преддверии субботника, который состоится 21 апреля, владивостокцам напоминают, что сжигание сухой травы и листвы, разведение костров в городе строго запрещены. В Приморье действует особый противопожарный режим.

Собранную сухую траву, листву и мусор во время субботника необходимо складывать в пакеты. Вывозом с общегородских территорий пакетированного мусора займется муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», а с придомовых – управляющие компании.



Организации всех форм собственности, участвующие в большой весенней уборке Владивостока, могут бесплатно сдать мусор на Спецзавод № 1 с 19 по 23 апреля с 8.00 до 19.30, сообщили в пресс-службе мэрии. Твердые бытовые отходы, строительный и крупногабаритный мусор будут принимать на улице Холмистой, 1. За специальными пропусками для проезда автотранспорта на Спецзавод № 1 организациям следует обращаться в административно-территориальное управление своего района.



Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС) 2-222-333.

Автор: Отдел новостей «В»