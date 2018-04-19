Хвойники моют с мылом Бригады озеленителей городского предприятия «Содержание городских территорий» продолжают уход за зелеными насаждениями краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание специалисты уделяют вечнозеленым хвойным деревьям. Пихты, ели, сосны, лиственницы, тисы, туи и можжевельники моют «Зеленым мылом» и обильно поливают.



– Мыть хвойники в городских условиях весной жизненно необходимо. Пыль, сажа и копоть оседают на чешуйках хвои и не дают растениям дышать. Чтобы предотвратить гибель хвойников и дать растениям хорошо расти, каждую весну мы проводим дождевание кроны (помывку) с применением специального средства – «Зеленого мыла», которое помимо очищения выполняет функцию защиты растений от вредителей и болезней, – рассказала заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Карандей.



Специалисты отмечают, что для растений важно состояние почвы. Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому поливают хвойники в зависимости от погодных условий. На минувшей неделе кроны вечнозеленых деревьев помыли на улицах Русской, Светланской, Магнитогорской и других, сообщили на городском предприятии.



Напомним: во Владивостоке идет санитарный двухмесячник, а 21 апреля состоится общегородской субботник, в ходе которого в городских скверах и парках, а также на придомовых территориях высадят молодые саженцы деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, а также природный символ Владивостока – рододендрон.

Автор: Отдел новостей «В»