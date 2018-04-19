Полпред Юрий Трутнев поддержал проект строительства ВКАД Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке.

Об этом он заявил в краевой столице на совещании по вопросу развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Приморье-2», сообщили в администрации мэрии со ссылкой на пресс-службу региона.



Строительство Владивостокской кольцевой автодороги значительно улучшит транспортную доступность острова Русского и обеспечит вывод грузового транспорта из порта, минуя центр города, на трассу Седанка – Патрокл. При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой – проектом предусмотрено семь транспортных развязок. Общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра.



Планы строительства этой дороги полпреду представил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.



Юрий Трутнев подчеркнул, что проект этот перспективный и должен быть поддержан.



– Мы обсуждали проект строительства кольцевой дороги через остров Елены на остров Русский. Его реализация позволит разгрузить центр города, а остров Русский диверсифицировать с точки зрения транспортного сообщения, проводить спокойно ремонты существующих мостов. Будем этим тоже заниматься, – подчеркнул полпред.



Как уже писал «В», ранее глава приморской столицы Виталий Веркеенко провел ряд переговоров с потенциальными инвесторами, которые выразили заинтересованность в строительстве ВКАД.



– Владивостоку нужны новые дороги-дублеры и транспортные развязки, и в этом направлении мы готовы, в частности, к совместной работе с инвесторами. Создание Владивостокской кольцевой дороги разгрузит многие городские магистрали и сделает передвижение по городу более комфортным, – сказал мэр города.



Отметим, что первый участок ВКАД во Владивостоке предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елены и Русский.

Автор: Отдел новостей «В»