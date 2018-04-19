Полпред Юрий Трутнев поддержал проект строительства ВКАД
Вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке.
Об этом он заявил в краевой столице на совещании по вопросу развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Приморье-2», сообщили в администрации мэрии со ссылкой на пресс-службу региона.
Строительство Владивостокской кольцевой автодороги значительно улучшит транспортную доступность острова Русского и обеспечит вывод грузового транспорта из порта, минуя центр города, на трассу Седанка – Патрокл. При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой – проектом предусмотрено семь транспортных развязок. Общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра.
Планы строительства этой дороги полпреду представил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Юрий Трутнев подчеркнул, что проект этот перспективный и должен быть поддержан.
– Мы обсуждали проект строительства кольцевой дороги через остров Елены на остров Русский. Его реализация позволит разгрузить центр города, а остров Русский диверсифицировать с точки зрения транспортного сообщения, проводить спокойно ремонты существующих мостов. Будем этим тоже заниматься, – подчеркнул полпред.
Как уже писал «В», ранее глава приморской столицы Виталий Веркеенко провел ряд переговоров с потенциальными инвесторами, которые выразили заинтересованность в строительстве ВКАД.
– Владивостоку нужны новые дороги-дублеры и транспортные развязки, и в этом направлении мы готовы, в частности, к совместной работе с инвесторами. Создание Владивостокской кольцевой дороги разгрузит многие городские магистрали и сделает передвижение по городу более комфортным, – сказал мэр города.
Отметим, что первый участок ВКАД во Владивостоке предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елены и Русский.
Автор: Отдел новостей «В»