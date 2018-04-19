50 лет ВЛКСМ стала фронтом. Дорожных работ В городе приступили к масштабному ремонту по программе «Безопасные и качественные дороги»

Ремонт дорог Владивостока по приоритетному федеральному проекту стартовал в столице Приморья. Первым участком, на котором начались работы, стала улица 50 лет ВЛКСМ. Подрядчик этого объекта – компания ООО «Строй Сити», выигравшая также аукцион на ремонт улиц Коммунаров и Спортивной.

Как сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы, улицу 50 лет ВЛКСМ в программу ремонта включили полностью. Начались работы с демонтажа старых разрушенных бортовых камней и тротуарного покрытия. Рабочие уже разобрали часть пешеходной зоны, приступили к установке новых бетонных бордюр и устройству основания покрытия тротуара. Кроме того, подрядчик демонтирует асфальтобетонное покрытие проезжей части, на участке работает фреза.



Улицы 50 лет ВЛКСМ и Коммунаров – одни из важнейших дорожных артерий Первомайского района, так как выходят на объездную трассу Седанка – Патрокл. Поэтому ремонт на этих улицах проводится комплексный, с заменой бортовых камней, восстановлением системы водоотведения и колодцев инженерных сетей, устройством нового покрытия на тротуарах и проезжей части, уточнили в управлении дорог и благоустройства. Специалисты особо отметили, что верхний слой дорожного покрытия будет щебеночно-мастичным – высокопрочным и долговечным.



Кстати, водителям стоит проявлять особую внимательность и осторожность при проезде в районе реконструкции трассы: при ремонте дорог задействованы рабочие бригады и используется много дорожной техники, которая занимает часть полосы, ограничивая проезд автомобилей.



Как уже писал «В», в 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке приведут в нормативное состояние десять участков городских улиц, отремонтируют более 12 км дорог. Подрядная организация ООО «Строй Сити» выполнит ремонт на улицах Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ, Спортивной. ООО СК «Автобан-ДВ» отремонтирует улицы Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую (поселок Трудовое). На улицах Бестужева и Карьерной работы проведет ООО «СКАБ», а Светланскую и Прапорщика Комарова – ООО «Федералстрой». Финансирование проекта осуществляется из бюджетов трех уровней – федерального, краевого и муниципального.



Глава города Виталий Веркеенко на встрече с подрядными организациями по ремонту дорог по федеральному проекту «БКД» поручил выполнять все качественно, не затягивать сроки выполнения и соблюдать культуру производства работ.



«Первое – это качество проведения работ. Второе – уплата налогов в бюджет. Компании, выигравшие муниципальные контракты, должны приносить доходы в местную казну, которые мы потом сможем направить на важные для города проекты. И третье – это культура производства работ. Жители города не должны испытывать серьезных неудобств в ходе ремонта. Работы необходимо проводить этапами. Не надо демонтировать сразу весь асфальт и бордюры, если вы понимаете, что в таком виде улица будет стоять месяц и более. Относитесь с уважением к автомобилистам и пешеходам», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Автор: Евгений СИДОРОВ