Без права на ничью «Луч-Энергия» сейчас проводит затяжную выездную серию игр в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Именно от исхода этих матчей во многом будет зависеть дальнейшая судьба нашего клуба в первом дивизионе.

Дело в том, что после неудачной домашней серии в начале апреля, в которой «желто-синие» набрали всего два очка из девяти возможных, права на поражение подопечные Александра Григоряна уже не имеют. Более того, даже ничьи в ближайших трех поединках могут оказаться для нас роковыми. Зато в течение двух недель «тигры» проводят поединки со своими прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Футбольные эксперты такие матчи называют борьбой за «шесть очков», когда ты берешь свои три, а твой прямой соперник эти же три очка не получает.



Первым на пути «Луча» стал «Зенит-2» из северной столицы страны, занимавший на прошлой неделе 19-е место и отстававший от «тигров» на четыре очка. Поединок 32-го тура проходил в Санкт-Петербурге. Ворота питерской команды защищал Михаил Кержаков – его родной брат Александр является одним из лучших российских нападающих и входит в национальную сборную страны.



На главной арене прославленного стадиона «Петровский» наша дружина выполнила поставленную наставником Александром Григоряном задачу. Она одолела со счетом 1:2 местных «сине-бело-голубых» футболистов и в результате покинула «зону вылета», опередив на одно очко ближайших конкурентов – нижегородский «Олимпиец» и «Ротор-Волгоград».



Игра с самого начала и до финального свистка проходила под диктовку нашей команды. Однако счет в матче открыли хозяева. На четвертой минуте питерский полузащитник Андрей Панюков точным пасом вывел на ударную позицию своего одноклубника Николая Прудникова. В противостоянии один на один с нашим вратарем Дмитрием Абакумовым нападающий хозяев свой шанс не упустил, мощно пробив под перекладину – 1:0.



Такой старт сыграл злую шутку с хозяевами поля – они расслабились и поплатились за свое пренебрежение к дальневосточникам. «Тигры» отыгрались довольно быстро. На 22-й минуте после подачи углового мяч отскочил от защитников «Зенита-2» в ноги нападающего «желто-синих» Ишхана Гелояна и тот с линии штрафной площадки с ходу пробил в нижний угол ворот – 1:1.



Наш нападающий в итоге стал главным героем встречи. Второй гол он забил с близкого расстояния за пять минут до финального свистка. Это случилось в результате очередной затяжной атаки футболистов Владивостока в сутолоке у ворот питерцев – 1:2.



Стоит отметить, что «Луч» не побеждал на выезде аж с 10 ноября прошлого года, когда в Курске с таким же счетом был обыгран местный «Авангард». Три очка добавили «желто-синим» уверенности в своих силах и вывели их на 14-е место в турнирной таблице.



– На команду сильно давило наше положение в турнирной таблице, – рассказал после матча на пресс-конференции главный тренер «Луча» Александр Григорян. – Но царящая атмосфера на стадионе «Петровский», пусть даже и при пустых трибунах (350 зрителей. – Прим. ред.), всегда особенная. Когда здесь играешь, вырастают крылья. В нас с первой минуты вселилась уверенность и не покидала до финального свистка. После перелета через всю страну мы еще не адаптировались и неважно себя чувствовали. Но все равно держали нити игры в своих руках. Первый гол в ворота «Луча» был забит в результате нашей грубой ошибки в опорной зоне. Но, думаю, именно он сослужил нам хорошую службу. Мы сразу мобилизовались, а вот на настрой «Зенита-2» командная игра «Луча» произвела обратное впечатление. Но это мои наблюдения. Главное, что удалось на выезде заработать три необходимых очка.



В этой выездной серии у «Луча» еще два поединка с «Факелом» в Воронеже, который практически потерял шансы остаться в первом дивизионе. А также в Волгограде против «Ротора», который отчаянно бьется за выживание. Ближайшую домашнюю игру в рамках первенства ФНЛ этого сезона «желто-синие» проведут 28 апреля против «Кубани».

Автор: Николай КУТЕНКИХ