Немецкий взгляд на Владивосток В центре современного искусства «Заря» открылась выставка немецкой художницы Верены Иссель «Молчаливая утопия».

В течение месяца, как рассказали в ЦСИ, Верена, живущая и работающая в Берлине, собирала свои впечатления о Владивостоке в единую картину. Образ приморской столицы она интерпретирует как сложную мозаику, включающую элементы разных эпох и многообразие влияний разнородных культур.



Художница сосредотачивает внимание главным образом на архитектурной составляющей городского ландшафта и ее поразительной стилистической пестроте. Иссель отмечает очевидную контрастность застройки, когда монументальные сооружения эпохи ар-деко соседствуют с советскими зданиями и уцелевшими образцами деревянного зодчества. Однако в этом многообразии форм можно выделить и общий элемент — наличие декорированного фасада, представленного узорами, резьбой, рельефами.



Наиболее сильное впечатление на художницу оказали советские росписи и мозаики. «Это было поистине доступное искусство для людей, легкое в интерпретации, использующее простой язык, понятный широкой публике», – восхищается Верена.



Работы Верены — это коллажи, выполненные с использованием различных материалов, своей формой отсылающие зрителя к тем самым настенным росписям и рельефам. Сюжеты, запечатленные художницей, фиксируют самые яркие моменты ее пребывания в городе, разнородные и красочные, как сам Владивосток.



Итоговый проект представляет собой портрет столицы Приморья, при создании которого автор руководствуется не только собственными впечатлениями, но и использует разнообразные символы клишированного представления иностранца о России.



Таким образом, экспозиция включает в себя изображения абстрактных монументов ушедших эпох и исторических персоналий, вдохновленные бесчисленными памятниками на улицах города; фигуры военных танков в пастельных тонах, отсылающие к фортификационным сооружениям Владивостока; натюрморты с экзотическими фруктами, выполненные в стиле русского авангарда. Все эти разрозненные, на первый взгляд, части складываются в единую композицию, имитирующую настенную роспись, посвященную Владивостоку.

Автор: Отдел новостей «В»