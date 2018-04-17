И расцвели ученики… В выставочных залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте начала работу юбилейная выставка-конкурс «Цветы жизни. Учитель – ученики», приуроченная к 10-летию детской художественной школы при школе-интернате ВГУЭС для одаренных детей им. Николая Дубинина.

В экспозиции представлено 60 работ учеников, выпускников и педагога – художника Юлии Романовой, сообщила пресс-служба галереи.



За 10 лет работы школа зарекомендовала себя как успешный творческий коллектив. Она живет яркой и насыщенной жизнью: выезды на пленэр, учебно-образовательные поездки за рубеж, участие в мастер-классах, встречи с известными художниками, участие в выставках, конкурсах, фестивалях – от школьных до международных. Юные художники уже завоевали много побед.

Автор: Отдел новостей «В»