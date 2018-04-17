Юрий Шевчук: «Любовь не пропала» Группа ДДТ провела во Владивостоке «исторический» концерт

В субботу в приморской столице прошел концерт легендарной рок-группы ДДТ. На этот раз бессменный лидер коллектива Юрий Шевчук привез историческую программу. То есть исполнил самые популярные песни за последние 30 лет. Фанаты ждали подобного формата очень давно. Шевчук, как правило, не балует зрителей хитами, предлагая им в качестве основного блюда песни с новых альбомов.

Первое, о чем стоит сказать, концерт был с технической точки зрения очень хорош. Это касается не только аппаратуры, света, динамиков, качества звука и сцены. В отличном техническом состоянии был сам Шевчук. Одних музыкантов отличает полифония, тембр, умение брать высокие ноты. Фишка Шевчука – в голосе, который не спутаешь ни с каким другим. Его голос способен брать любые ноты не слухом, а силой. Даже знаменитая хрипотца (которая помогает некоторым певцам попадать в ноты без особых усилий, бьет по ним дробью, а не чистым снайперским выстрелом) куда-то испарилась.



Концерт был концептуально разбит на три блока: 80-е, 90-е и 2000-е. В блоке 80-х прозвучали песни с самых первых альбомов. Конечно, этот блок был самым наивным и прямолинейным как со стороны мелодии, так и со стороны стихов. Что ни строчка, то лозунг. Можно хоть сейчас забирать на плакаты.



Исполнялись такие песни, как «Время», «Змей Петров», «Революция». Некоторые песни исполнялись эпизодически, одним куплетом в попурри. Слушать их было местами весело, местами интересно. Местами слух резала эстетика 80-х, богатая на физиологию и чернуху. «Человечье мясо сладко на вкус, – пел Юрий Юлианович с той же энергичностью, что и любые другие строки. – Это знают Иуды блокадных зим. Что вам на завтрак? Опять Иисус? Ешьте, но знайте: мы вам не простим». И так далее.



Из зала кто-то обратился с просьбой спеть «Пластуна» – еще одно художественное высказывание о человеческой природе родом из Советского Союза. На мой взгляд, большинство песен Шевчука из 80-х интересны только с археологической точки зрения.



Конечно, есть и исключения. Таким исключением стала песня «Я получил эту роль» – действительно безвременная вещь. Строчки «Лезут мысли о третьем конце и уже не до сна» удивительным образом рифмовались с бомбардировкой Дамаска в Сирии, начавшейся утром в субботу. Мысли действительно лезли. Но Шевчук – он всегда за доброту. В его лирике главный злодей – это милитаризм и оружие. И этим он выгодно отличается от многих своих коллег по музыкальному и медийному цеху, которые за то, чтобы «долбануть первыми».



Песня «Мальчики-мажоры» была слегка осовременена. Так, Шевчук иронически спел «Я чествую вас, сыновья олигархов, юристов, министров и директоров». В оригинале вместо олигархов были дипломаты, а вместо директоров – профессора. Все-таки время качнуло корабль с элитами, и вся профессура выпала за борт. Во время припева «Откройте рты, сорвите уборы – по улицам едут мальчики-мажоры» на экран транслировалось скандальное видео с проездом выпускников академии ФСБ на «Гелендвагенах» по улицам Москвы. От перемены мест элит их суть не меняется.



Затем начался блок 90-х. Он был самым хитовым, отображающим золотые и переломные времена группы. Здесь были исполнены немеркнущие «Осень» и «В последнюю осень». Под «Ветер» Юрий Юлианович почтил память ушедших звезд русского рока – от Сергея Курехина (группа «Поп-механика») до Михаила Горшнева («Король и Шут»). Их фотографии всю песню появлялись на экране.



90-е ознаменовали переход группы к более индустриальному и сложному звучанию. Это чувствовалось в песне «Мы», на процентов 90 состоящей из трубопрокатных звуков, стуков кувалды по металлическим листам и т.д. А на остальные 10 процентов – из попыток лирического героя Шевчука докричаться через всю эту творящуюся перестройку до людей: «Нас умоляли потише, а мы разнесли эти стены».



В блоке 2000-х звук стал еще более густым и насыщенным. Громкие песни игрались дробными гитарными рифами. На контрасте шли лиричные композиции – здесь вся власть отдавалась клавишным. Песня «Я ввязался в бой» напоминала бесконечный артиллерийский обстрел, а «Метель августа» – спокойную дорогу на лошади по ночной степи.



Главным моментом выступления, на мой взгляд, стала песня «Любовь не пропала». И без нее это был бы отличный концерт. С ней же концерт стал выдающимся. ДДТ, конечно, можно упрекать во многих недостатках. В избыточной пассионарности, например (Шевчук, как обычно, за все хорошее против всего плохого). В запутанности некоторых строчек: «Крики чайки на белой стене окольцованы черной луной» (что хотел сказать автор?).



Но только Шевчук может взять и внезапно выдать песню-гимн, оттенив и уравновесив все модные музыкальные тенденции. Так и в этот раз. Буквально две-три строчки: «Любовь не пропала. Немного устала. Но не пропала» прозвучали настоящим гимном оптимизма.



Клип на песню «Любовь не пропала» набрал в Youtube более 1,2 миллиона просмотров, тем самым попав в высшую лигу популярных исполнителей. Здесь сегодня в основном рэперы, фрики, полураздетые певицы. Многие из них по-своему талантливы, но иногда просто устаешь от однообразия тем: секс, самолюбование, тусовки и дорогой алкоголь. Голос Шевчука, говорящий о любви в широком смысле слова, звучит настоящей отдушиной. Он по-прежнему актуален, оставаясь преданным своему кредо: «Любовь, свобода, творчество».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ