Задержите самолет – такси опаздывает Так уж получилось, что самым оптимальным способом добраться в аэропорт было такси. Выбрали компанию, которая, как она заверила, специализируется на перевозках пассажиров в аэропорт Владивосток. Но, как оказалось, зря доверились местному «бренду»…

Машину заказали за шесть часов «до». Диспетчер сообщила: с учетом непогоды (в день вылета шел снег с дождем) довезут за час. Приезжать задолго и скучать в аэропорту нужды особой не было, поэтому и назначила время впритык, на 13.00, чтобы подъехать к началу регистрации.



– Не переживайте, маршрут в аэропорт – именно наша специализация, никаких накладок не бывает, – заверила сотрудница компании такси.



За 40 минут до выезда пришла эсэмэска, извещавшая, что такси выехало по адресу. В 12.50, не дождавшись сообщения о прибытии машины, перезвонила диспетчеру, поинтересовалась, где обещанный транспорт. На что был ответ: причин для беспокойства нет – машина через минуту подъедет, где-то на переезде задержалась.



Но мне уже было волнительно – рейс заграничный, и поездка не развлекательная, а деловая. Опоздание на самолет и неявка на мероприятие означало бы крайнее неуважение к организаторам и важным зарубежным партнерам. Поэтому уже считала минуты до приезда такси.



В 13.56 автоответчик доложил, что машина подъедет через четыре минуты. Однако в 13.00 он же уведомил, что идет… поиск такси для меня. Еле дозвонилась диспетчеру, и та подтвердила: «Водитель нас подвел, сейчас ищем замену». На мой вопрос, почему только за пару минут до назначенного времени начали искать свободную машину на адрес, заказанный шесть часов назад, дама посоветовала, раз меня не устраивает их фирменный сервис, отказаться от него и искать другой вариант доставки в аэропорт… Если, конечно, еще есть шанс успеть на самолет.



Несколько лет назад, когда во Владивосток пришла новая компания такси и начала отчаянно демпинговать, «старожилы» рынка собрали журналистов и заверили, что «варягам» из этого бизнеса их не вытеснить. Поскольку местные фирмы, как объясняли их представители, нанимают только профессиональных водителей, машины проходят дополнительный техосмотр и, вообще, на них можно положиться – никогда клиента не подведут. Очевидно, держать марку удается не всем. Пассажирам стоит это знать, чтобы не опоздать на самолет. Почти в 13.30 пришла эсэмэска: к моему дому направляется такси. Но я уже мчалась в аэропорт на другой машине.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО