Мир без границ открыт для танцоров Городской конкурс танцевальных коллективов образовательных учреждений «Танцевальный мир без границ – 2018» прошел во Владивостоке в 15-й раз. В нем приняли участие 41 коллектив и около тысячи танцоров. Организаторы конкурса – управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, городской Дворец детского творчества и ансамбль танца «Плясунья».

– Этот конкурс начинался с девяти коллективов-участников, трех номинаций и двух возрастных групп, а сегодня в нем принимают участие около тысячи детей, – рассказывает одна из организаторов конкурса – художественный руководитель ансамбля «Плясунья» Юлия Горбунова. – Идея организовать его родилась еще 18 лет назад, мы сами написали положение, нас поддержали администрация Дворца детского творчества и городское управление образования. Конкурс был нужен в первую очередь нам самим – тогда в городе было очень мало хореографических соревнований. Постепенно разделили конкурс на две категории – А и В, начинающие и образцовые коллективы. Все для того, чтобы новички соревновались с равными. Наш конкурс стал стартовой площадкой для начинающих артистов, многие из них выросли на наших глазах. Перед соревнованиями даем возможность заранее прорепетировать на большой сцене, ведь многие коллективы работают без большого зала. Также мы проводим семинары до и после конкурса, молодые педагоги в любой момент могут получить консультацию как у нас, педагогов давно сложившихся коллективов, так и у всех членов жюри.



Отметим, что участие в конкурсе принимают танцевальные коллективы образовательных учреждений Владивостока в трех возрастных категориях: младшая группа – 6–9 лет, средняя – 10–13 лет и старшая – 14–18 лет. Жюри оценивает конкурсантов в семи номинациях. Среди них народно-сценический танец, стилизованный (народный) танец, современный танец (в эту номинацию входят следующие направления хореографии: джаз, модерн, свободная пластика, брейк, контемпорари), классический танец, эстрадный танец (шоу-группы, цирковая хореография), детский танец и малые формы. По словам Юлии Горбуновой, номинация «малые формы» была введена специально для поддержки солистов коллективов. Также в младшей группе из-за большого количества участников от номинации «эстрадный танец» отделился детский – это сюжетная постановка на детскую, в том числе сказочную, тематику.



Уже не первый год возглавляет жюри «Танцевального мира без границ» хореограф, лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент кафедры культурологии ВГУЭС, кандидат исторических наук Ирина Толстых. Также в состав жюри вошли заведующая кафедрой сценического движения и танца ДВГАИ, хореограф Виктория Волкогонова, артистка балета, педагог-хореограф, артистка сцены Приморского филиала Мариинского театра оперы и балета Жанна Черкашина и другие.



– Конкурс – большой праздник для детей и их руководителей и площадка, на которой они могут показать свои таланты, умения и профессионализм, – отметила директор муниципального учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества» Оксана Соловьева. – Наверное, это единственный конкурс, в котором могут принять участие танцевальные коллективы образовательных школ приморской столицы, а начинающие танцоры попробовать свои силы на большой сцене, где их оценивает профессиональное жюри, отмечая достоинства и указывая на недостатки, подсказывая, над чем еще нужно поработать. И мы видим: с каждым годом прибавляется не только количество участников, но и растет мастерство коллективов.



Также за профессионализм и верность городскому конкурсу «Танцевальный мир без границ» управление по работе с муниципальными учреждениями образования отметило благодарственными письмами педагогов танцевальных коллективов. Среди них – руководитель ансамбля эстрадного танца «Колибри» Оксана Кириллова, руководитель ансамбля танца «Каприз» Алсу Мышкина, руководитель хореографического ансамбля «Алиса» Елена Кузина и другие.

Автор: Карина ПОЗДНЯК