На прививку призывают всем миром Приморский край поддержит международную оздоровительную акцию – Европейскую неделю иммунизации, которая стартует 23 апреля.

Как сообщила пресс-служба края, в этом году Европейская неделя иммунизации пройдет под лозунгами: «Вакцины работают» и «Вакцинация – это не только право, но и коллективная обязанность!».



Цель ежегодной Недели иммунизации – привлечение внимания и повышение осведомленности населения о значении иммунопрофилактики для здоровья и благополучия людей.



Акция пройдет с 23 по 29 апреля.

Автор: Отдел новостей «В»