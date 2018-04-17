Городские фонтаны и водопады готовят к новому сезону В приморской столице специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» приводят в порядок после «зимней спячки» городской водный комплекс.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие демонтировали зимний каркас фонтанного комплекса на улице Адмирала Фокина и самого крупного фонтана города на набережной Спортивной гавани. Вчера начался монтаж насосного оборудования.



Без внимания не остались фонтан и шесть каскадов водопада на Университетской набережной острова Русского. Специалисты ВПЭС также приступили к их расконсервации.



Совсем скоро сотрудники приступят к промывке чаш фонтанов: из них будет удалена скопившаяся за зиму грязь, затем их промоют мыльным раствором. После чего чаши покроют специальным составом, который заполнит микротрещины и другие повреждения, возникшие за зиму.



Далее специалисты проведут плановые работы по профилактике и ремонту насосного оборудования. Затем будет налажена система подачи воды и отрегулирована высота струй фонтанов, это станет завершающим этапом работ.



– Территории у фонтанов являются одними из любимых мест отдыха в приморской столице – рядом с ними люди прогуливаются, назначают свидания, отмечают праздники. В планах запустить работу городского водного комплекса в начале мая или на майских праздниках, – уточнил начальник службы водного комплекса МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Евгений Демченко.



Напомним: традиционно осенью фонтанный комплекс Владивостока консервируют на зиму. Часть конструкций демонтируют и убирают на хранение, подземные и скрытые коммуникации заполняют незамерзающей жидкостью, сами фонтаны укрывают защитными коробами.

Автор: Отдел новостей «В»