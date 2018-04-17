К торжественному маршу готовятся 9 Мая на параде Победы в Великой Отечественной войне впервые в новейшей истории по улицам Владивостока проедут современные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Они надежно прикрывают воздушное пространство над южным Приморьем.

Горожане и гости приморской столицы смогут вновь увидеть грозное тяжелое вооружение: современные плавающие бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы, «Уралы» с расчетами 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Василек», командно-штабные машины на базе БТР-80 и специальные автомашины. Всего более 50 единиц техники с тяжелым оружием.



В пешем строю пройдут около 1500 военнослужащих. Это батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, морской пехоты и береговых войск флота, а также отдельной бригады воздушно-десантных войск из Уссурийска. Отдельные расчеты представят ТОВВМУ им. адмирала С. О. Макарова и МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, филиал Нахимовского военно-морского училища, приморские управления МЧС, МВД и УФСИН.



Зрители также увидят в небе около 20 боевых самолетов и вертолетов. Впервые в показе авиационной техники совместно с морской авиацией Тихоокеанского флота примут участие новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 из состава 11-й армии ВВС и ПВО.



С 5 апреля на базе филиала учебного центра ВМФ проходят тренировки парадных расчетов в составе Владивостокского территориального гарнизона. Первая совместная тренировка батальонных и ротных коробок совместно с военной техникой по улице Светланской пройдет 25 апреля с 22 часов, а генеральная репетиция состоится 7 мая.



9 Мая в 22.00 будет праздничный салют. С территории Владивостокской крепости залпы фейерверка произведут расчеты салютных установок 2А-85, а для звукового сопровождения используют гаубицы Д-30.



В Восточном военном округе военные парады также запланированы в Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ВВО. В них примут участие 20 батальонов и 98 рот, а также около 330 единиц боевой техники.



По завершении парадов состоится шествие Бессмертного полка.

Автор: Николай КУТЕНКИХ