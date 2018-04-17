Миллион за морской огурец Без малого миллион рублей штрафа внес в российскую казну гражданин Китая.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, житель Поднебесной пытался вывезти крупную партию дальневосточного трепанга через пункт пропуска «Марково». Будучи водителем рейсового автобуса, он соорудил в нем тайник, в котором и намеревался доставить в Китай около 175 килограммов сушеного трепанга. При досмотре автобуса контрабанда была обнаружена. Сотрудники Пограничного управления извлекли 48 полипропиленовых мешков с морским огурцом. 36-летний гражданин КНР признался, что трепанг он приобрел на территории Приморья и планировал выгодно перепродать в Китае.



Суд приговорил предприимчивого гражданина КНР к штрафу в размере 950 тысяч рублей. Что показательно, китаец оплатил штраф очень оперативно – взысканная сумма уже поступила в государственную казну.

Автор: Отдел новостей «В»