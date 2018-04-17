Маленькие и кусачие идут в атаку Чем теплее на улице, тем больше случаев присасывания клещей регистрируют специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Как сообщается на сайте ведомства, с начала апреля зарегистрировано уже 76 случаев обращений населения с присасыванием клещей, из них 25 кусачих насекомых было снято с детей.



Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано среди жителей Владивостока, Уссурийска, Находки и Арсеньева.



По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 35 % (в 2017 году зарегистрировано 117 случаев).



Сдано на экспресс-исследование 55 клещей, снятых с жителей края. Антиген вируса клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружен, также не зарегистрированы пока случаи клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся при присасывании клещей.

Автор: Отдел новостей «В»