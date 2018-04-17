Владивосток готовится к генеральной уборке Более 200 тысяч горожан примут участие в общегородском субботнике, который состоится в столице Приморья 21 апреля. Подготовку к субботнику и ход двухмесячника по благоустройству обсудили на совещании штаба под руководством главы Владивостока Виталия Веркеенко, сообщили в пресс-службе мэрии.

В общегородском субботнике примут участие дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные федерации, сотрудники организаций всех форм собственности и все желающие жители Владивостока. Присоединиться к наведению чистоты и порядка на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы.



– Подготовка к проведению общегородского субботника вошла в завершающую стадию. Определены площадки, на которых пройдут основные работы по наведению порядка и высадке зеленых насаждений в день субботника. Администрациям районов выдан инвентарь – перчатки, грабли, мешки для сбора мусора, – доложил заместитель главы администрации Леонид Вильчинский. – Мусор, собранный в ходе субботника, будет вывезен на полигон ТБО для дальнейшей утилизации.



Глава города поставил задачу охватить как можно больше территорий, в том числе прибрежную полосу, а также максимально быстро вывезти на полигон весь собранный мусор.



– Продумайте логистику, машины должны идти на полигон с полной загрузкой и оперативно возвращаться на точки. Для этого спецзаводу необходимо правильно организовать прием мусора, чтобы увеличить пропускную способность, – отметил Виталий Веркеенко.



В день общегородского субботника за каждым районом будут закреплены самосвалы и дополнительные грузчики, вывоз будет осуществляться круглосуточно. Кроме того, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) вместе с жителями города высадят в скверах хвойные и лиственные деревья, а также природный символ Владивостока – рододендрон. Необходимый инвентарь, растительный грунт, воду и саженцы обеспечим, сообщил директор СГТ Михаил Марков.



Напомним, что в рамках санитарного двухмесячника, объявленного главой Владивостока, ежедневно на улицах города работает порядка 80 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих МБУ «Содержание городских территорий». На очистке проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов во всех районах города трудятся бригады рабочих, а на улицы краевого центра вышла спецтехника для механизированной очистки дорог. Кроме того, проводятся помывка лееров, остановочных павильонов и тротуаров, замена и обслуживание дорожных знаков, уборка скверов и парков, подготовка клумб к высадке цветов.



Жителей Владивостока приглашают принять участие в общегородском субботнике 21 апреля и, например, благоустроить и озеленить свой двор.

Автор: Отдел новостей «В»