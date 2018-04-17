Дорогам на Русском формируют новую «одежду» Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ) продолжает приводить в нормативное состояние грунтовые дороги на острове Русском. В минувшие выходные дорожники отгрейдировали и отсыпали ряд проблемных участков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала работ сотрудники СГТ отгрейдировали более 117 тысяч квадратных метров дорожного полотна и начали отсыпку для выравнивания поперечного профиля, а также расчистку и нарезку кюветов. На сегодняшний день такие работы выполнены на 25 тысячах квадратов грунтовых дорог на острове Русском – от поселка Шигино до Экипажного и Подножья и подъезд к средней школе № 15.



По словам специалистов, большая часть дороги находится в неудовлетворительном состоянии и сейчас требует повышенного внимания и дополнительных работ.



– Несформированные осенью кюветы привели к тому, что весной вода пошла прямо по дороге, проделав в дорожном полотне глубокие борозды. Эту «гребенку» пришлось ровнять тяжелыми грейдерами. Кюветам на этой дороге, учитывая рельеф острова, нужно уделять особое внимание. Местами дорога разбита до основания, новую дорожную «одежду» приходится формировать с нуля. На многих участках была нарушена технология отсыпки, которая приводит к ситуациям, какая, например, сложилась на участке от Подножья до поселка Рында. Там верхней «одеждой» служила глина, которая после прошедшего дождя превратилась в скользкое, опасное месиво, такое, что на повороте машины стаскивало в кювет. Наша спецтехника вытащила застрявшие машины, участок был отсыпан щебеночной смесью, – пояснила заместитель директора МБУ «Содержание городских территорий» Екатерина Золотоева.



Сейчас сотрудники СГТ продолжают приводить в порядок грунтовые дороги на Русском. Для оперативной работы на острове открыт дорожно-эксплуатационный участок.



Напомним, что с наступлением весны грунтовое дорожное полотно на острове покрылось глубокими ямами и лужами, что значительно осложнило транспортную обстановку. Мэр города Виталий Веркеенко поставил задачу привести дороги Русского в порядок. Подрядчику, выигравшему муниципальный контракт на обслуживание этих дорог, было дано поручение оперативно исправить ситуацию. Однако количество обращений от жителей островных поселков в интернет-приемную администрации Владивостока продолжало увеличиваться с каждым днем, спецтехника подрядчика на острове так и не появилась. Глава города поручил расторгнуть контракт на содержание дороги с подрядчиком и отправил исправлять сложившуюся ситуацию муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

Автор: Отдел новостей «В»