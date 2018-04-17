Затянувшийся конфликт в Находке разрешили отставкой Мэр Находки Андрей Горелов и председатель городской думы Евгений Воронин в субботу подали в отставку, сообщили в пресс-службе администрации края.

Это произошло после того, как врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил чиновникам написать заявления об увольнении в связи с затянувшимся конфликтом между двумя ветвями власти в муниципалитете.



– Когда исполнительная и законодательная власти не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди. Такая ситуация недопустима, в городе надо наводить порядок, – подчеркнул Андрей Тарасенко.



В марте этого года группа депутатов Думы Находки выступила с инициативой отправить Горелова в отставку. Решение по этому вопросу местные парламентарии намеревались принять 19 апреля на заседании думы, напоминает информационное агентство «Интерфакс».



Местные СМИ связывают конфликт между мэром и депутатами с проблемой загрязнения города угольной пылью, а также с кадровыми вопросами. По данным агентства, перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше десяти стивидорных компаний, больше половины из них – непосредственно в городской черте.

Автор: Отдел новостей «В»