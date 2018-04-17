Увидели мазут – звоните в МЧС Очередная экологическая катастрофа, по крайней мере судя по публикациям в СМИ и сообщениям в социальных сетях, произошла в пригороде Владивостока.

В пятницу местные жители начали выкладывать в соцсетях сообщения о разливе мазута в районе Санаторной, Чайки и реки Богатой. В Интернете распространились фотографии и видеоролики, на которых была видна черная пленка, покрасившая побережье и воду.



На происшествие отреагировали в краевом управлении МЧС. По словам пресс-секретаря ведомства Михаила Исаметова, в пятницу спасатели совместно с работниками пляжа убрали мазут. Однако до сих пор появляются сообщения о разливах нефтепродуктов в других местах пригорода.



– Сотрудники МЧС ликвидировали загрязнение только на Санаторной. Сообщений от очевидцев о других местах разлива мазута мы не получали, – заверил корреспондента «В» Михаил Исаметов.



Он уточнил: фотографии или ролики в Интернете – не повод для спецслужб выезжать на место.



– Видео в Интернете много, только правдивых среди них единицы. В памяти еще свежа история с «рухнувшим» в аэропорту Владивосток «горящим самолетом» (оказалось, что на ролике был зафиксирован пал травы. – Прим. авт.). Пока мы не получим обращения от граждан, мы не можем отправлять технику и сотрудников. Мы просим очевидцев сообщать о местах разлива нефтепродуктов по телефонам 101 или 239-99-99, – добавил пресс-секретарь.



Корреспондент «В» дозвонился до Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Человек, представившийся заместителем начальника территориального управления, ответил, что сотрудники ведомства в курсе произошедшего, и отказался от дальнейших комментариев.



На момент сдачи номера в печать причины разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива были неизвестны. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор разбираются в ситуации.

Автор: Анна МИРОНОВА