Общегородская ярмарка представила сезонные товары В минувшие пятницу и субботу на центральной площади города развернулась весенняя продовольственная ярмарка.

В самом центре Владивостока горожанам и гостям приморской столицы местные аграрии предлагали соленья, рыбу, фермерские молоко, творог, яйца, картофель, мед и даже саженцы.



Свою продукцию представили около 200 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья, сообщили в пресс-службе мэрии.



Особой популярностью пользовались сезонные товары. Например, жительница Владивостока Виктория приехала на ярмарку, чтобы приобрести саженцы для дачи.



– Кроме саженцев голубики приобрела овощи для салата и выпечку детям, – перечислила свои покупки горожанка.



– Очень довольна, что ярмарка возобновила работу и снова будет проходить в центре города, – поделилась посетительница ярмарки Ольга.



Как отметили в пресс-службе администрации краевого центра, общегородская ярмарка будет работать в прежнем формате, по пятницам и субботам.

Автор: Отдел новостей «В»