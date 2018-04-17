«Спартак» нацелился на золото «Спартак-Приморье» вышел в полуфинал чемпионата России по баскетболу в первой лиге (суперлиге). Напомним, что два года подряд наши земляки завоевывали бронзовые медали и сейчас нацелились на призовое место.

В конце минувшей недели баскетболисты Владивостока в Москве завершили четвертьфинальную серию третьей победой подряд над ЦСКА-2 со счетом 50:80 и первыми пробились в 1/2 финала плей-офф первенства России.



Армейцам уже некуда было отступать, поэтому они начали матч с рывка в восемь очков. «Спартак» отыгрался не сразу. Гостям на старте не удавались броски с дальней и ближней дистанций. Перелом произошел в результате прорыва под чужой щит нашего нападающего Андрея Матеюнаса. Следом удался бросок издалека Максима Кривошеева. Приморцы наконец-то повели в счете – 13:15. И уже не уступали инициативу до финальной сирены. А в конце первой 10-минутки Василий Бабайлов попал в корзину из угла площадки, а Дэррел Митчел забросил с ближнего расстояния – 13:22.



После перерыва москвичи попытались переломить ситуацию. Во второй четверти ЦСКА-2 сокращал разницу до одного броска. Однако наши земляки вновь вернули себе преимущество благодаря быстрым атакам и попаданиям в корзину на исходе владения мячом. А вот армейцы очень много ошибались, грешили неточными передачами и проиграли подбор мяча под своим и чужим щитами. Приморцы вновь достигли комфортной разницы в девять очков – 29:38.



Во второй половине поединка спартаковцы были неудержимы и громили соперника. Хозяева площадки не спешили, играли в позиционный баскетбол, много мазали. На это гости отвечали быстрыми атаками и точными попаданиями Максима Кривошеева, Антона Саяпина и Максима Захарова. Красивый баскетбол в исполнении дальневосточников привлек на свою сторону местных болельщиков. На отметке 54:62 трибуны стали скандировать: «Владивосток!» и «Молодцы!».

Завершить матч победой для наших земляков было уже делом техники. Заключительный отрезок гости также выиграли со счетом 6:17, что дало итоговое преимущество в поединке в 30 очков.



Стоит отметить лидеров нашей команды. Максим Кривошеев – 16 очков и 3 подбора, Антон Саяпин – 11 и 2, Дэррел Митчелл – 11 и 3, Андрей Матеюнас – 11 и 6. Герой предыдущей встречи Виктор Заряжко заработал 9 очков при 7 подборах.



– Ребята очень хорошо сыграли в защите, дали набрать сопернику всего 50 очков, и это является ключом нашей победы, – отметил после встречи на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Едем домой готовиться к полуфиналу и внимательно следить за играми на Урале в ожидании нового соперника нашей команды в полуфинале.



Им станет победитель в паре «Урал» (Екатеринбург) – «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Предсказать победителя этого четвертьфинала достаточно трудно. Автор материала склоняется в пользу баскетболистов Ревды.



Полуфинальная серия до трех побед начнется во Владивостоке 21 и 23 апреля, матчи на Урале состоятся 26 и, если потребуется, 28 апреля. Если для выявления победителя потребуется пятый матч, то он пройдет во Владивостоке 1 мая.



В других парах четвертьфинала схожая ситуация. «Самара» против МБА – 2:1. «Университет-Югра» против «Новосибирска» – 1:2. Победители этих серий встретятся во втором полуфинале.

Автор: Николай КУТЕНКИХ