Грачи прилетели! И пожаловали редкие гости Обеспечиваем пернатых жилплощадью

Весна. Грачи прилетели! Они очень похожи на ворон и по существу отличаются от них только меньшими размерами. Первыми на проталинах в Приморье можно также увидеть чибисов, серых скворцов, китайских зеленушек, зимовавших в Китае.

Об этом рассказал садовод и виноградарь, житель поселка Сибирцево Михаил Погиба. По специальности он орнитолог, много лет изучал населяющее наш край пернатое семейство, многих птиц различает по голосам. Наблюдать за птицами и слушать их пение вместе с ним – увлекательное занятие. Узнаешь для себя много нового.



Например, Михаил Васильевич рассказал, что если на дачном и приусадебном участке есть высокие деревья, то китайские зеленушки могут гнездиться на них. Они сооружают гнезда из травинок, мелких веточек и перышек и могут делать две кладки за сезон. Ранней весной, когда еще нет листьев, зеленушки маскируют гнезда в кронах хвойных, позднее – на боковых ветвях лиственных деревьев. Своих птенцов они выкармливают насекомыми.



Следом за первыми перелетными птицами появляются и селятся на окраинах населенных пунктов, рядом с людьми восточная синица, китайская белая и камчатская трясогузки, сибирская горихвостка, удод, вертишейка, деревенская и рыжепоясничная ласточки, малый и японский (краснощекий) скворцы.



– Интересно, если не обеспечить скворца жилплощадью, то где он будет жить?



– Скворцы селятся в дуплах старых деревьев, в полых бетонных столбах, но и скворечники они занимают охотно.



Михаил рассказал, что в Приморье в скворечниках могут поселиться даже редкие виды скворцов: краснощекий и шелковистый. Первое гнездо шелковистого скворца у нас в крае было обнаружено только в 2016 году. И что любопытно, птичья пара поселилась именно в дощатом скворечнике (в п. Хасан).



– Может быть, кому-то повезет и в его скворечнике поселятся эти редкие красивые птицы. Просим сообщить нам об этом факте по тел. 8-914-651-62-17, – обратился собеседник к читателям.



Михаил Васильевич провел недавно с мальчишками, желающими научиться делать скворечники и синичники, урок по их изготовлению и рассказал о правилах размещения птичьих домиков:



– развешивать их желательно не ниже 5–6 м на шестах, лучше – на стволах деревьев, чтобы отрезать путь кошкам;



– желательно, чтобы рядом с летком (отверстием или входом) в домик не было ветвей и жердочек, с которых сороки и вороны могут добраться до птенцов;



– птичьи домики располагают в тени деревьев, чтобы в солнечный день они не перегревались (это может привести к гибели птенцов).



Для строительства домика для серого и шелковистого скворца сам Михаил использует дощечки шириной 12–15 см, высотой 35 см. Диаметр летка делает 5–5,5 см, располагая его в верхней части домика в 7 см от верха. Для малого и японского скворца домик можно изготовить из картонной трубы (на которую наматывают линолеум) высотой 30-33 см, леток диаметром 4–4,5 см также нужно расположить в верхней части. Чтобы картон не размокал, его окрашивают суриком. Для синичников диаметр летка еще меньше – 2,5–3 см, трубу можно брать также меньшего размера.



Если позаботиться весной о птицах, они станут хорошими вашими помощниками в саду.

Автор: Надежда БРАЖИНА