«Земля леопарда» превратилась в роддом Пятнистых кошек на заповедной территории становится больше. Но в мировых масштабах их все еще очень мало

Число редких кошек, живущих на территории национального парка «Земля леопарда», за несколько лет выросло в несколько раз. Этой радостной новостью научные сотрудники нацпарка поделились на пресс-конференции во Владивостоке, посвященной шестилетию образования ФГБУ «Земля леопарда».

Многие ученые и экологи не верили в возможность восстановить популяцию редких хищников. Учеты, которые проводились в начале 2000-х годов, показывали: во всем мире в дикой природе осталось только 30 особей. Благодаря планомерной работе, которая началась с образованием нацпарка в 2012 году, в 2017-м только на территории «Земли леопарда» экологи зафиксировали 84 взрослых леопарда и 19 котят, 7 из которых – подростки.



– Такой результат достигнут благодаря многим факторам и направлениям работы сотрудников нацпарка, – объяснил старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш. – Один из них – масштабная сеть фотоловушек, которые фиксируют передвижения кошек. После получения снимков мы с помощью специальной программы идентифицируем каждую из кошек и ведем их подсчет.



Сейчас, по словам Глеба Седаша, за передвижениями хищников следят около 400 камер. Их сеть продумана до мелочей и составляет некую матрицу, помогающую отследить не только количество животных, но и их передвижения и отношения друг с другом.



– Пятна на шкуре каждой кошки уникальны. Именно благодаря им мы можем идентифицировать каждого хищника и следить за его судьбой. Так мы, к примеру, узнаем интересные подробности из личной жизни наших подопечных: любвеобильность леопарда Лорда и рождение внуков у леопардессы Памелы, – рассказал главный научный сотрудник.

Большое значение в увеличении популяции леопардов сыграли такие меры, как охрана территории, подкормка копытных – кормовой базы хищников – и работа по пресечению браконьерства.



– Еще один важный фактор – борьба с пожарами. С каждым годом нацпарк защищается от них все лучше. Эта работа, во-первых, сохраняет тех животных, которые уже живут на «Земле леопарда», а во-вторых, к нам приходят новые. Потому что все животные стремятся попасть в комфортные и безопасные условия. Но мы понимаем, что на ограниченной территории может жить определенное количество хищников. Поэтому сейчас «Земля леопарда» больше похожа на роддом: пары размножаются, а подросшие котята уходят на более просторные сопредельные территории, – пояснил представитель нацпарка.



Все же говорить о том, что популяция полностью восстановлена и угроза вымирания отсутствует, пока рано: дальневосточный леопард – все еще самая редкая крупная кошка планеты, констатируют ученые.



Помимо дальневосточного леопарда на территории нацпарка живут и другие редкие кошки: амурский тигр и дальневосточный лесной кот. Поэтому «Земля леопарда» называется самой кошачьей территорией России. Ученые следят за популяцией еще одной краснокнижной кошки – амурского тигра. В 2017 году фотоловушки зафиксировали 25 взрослых особей и четырех тигрят из трех различных пометов.



– Наши коллеги, занимающиеся изучением редких кошек, уверяли, что тигры и леопарды на одной территории не уживутся. Чем больше тигров на одном участке, тем меньше там будет леопардов – им, дескать, некомфортно вместе жить. К счастью, на «Земле леопарда» войны краснокнижных кошек не наблюдается – пока они живут дружно. Леопарды даже в какой-то степени пользуются соседством с тиграми, например, зимой ходят по их следам – так гораздо удобнее, – добавил Глеб Седаш.



Несмотря на то что леопард – хищник, он не проявляет агрессии к человеку. Об этом свидетельствуют встречи сотрудников нацпарка с пятнистыми хищниками.



– Я как-то шел по территории заповедника – проверял ловушки. Поднявшись на пригорок, услышал рык леопарда и увидел, как он в два прыжка скрылся в противоположном направлении. Можно предположить, что хищник принял меня за оленя и уже собирался напасть. Но, когда понял, что перед ним человек, изменил свой план, – рассказал Глеб Седаш.

Справка «В»

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка на планете. Это самый северный подвид леопарда, научившийся жить и охотиться в снегах. Это самый миролюбивый подвид леопарда и единственный, кто подписал с человеком пакт о ненападении. Но, к сожалению, этот пакт оказался односторонним. Наш леопард никогда не нападает на человека, а человек остается для него смертельной угрозой.

Автор: Анна МИРОНОВА