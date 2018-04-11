О, бумажненько! Как обыденный материал становится отправной точкой для космического полета фантазии

По выставке «Взяв в соавторы бумагу», что работает в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС, нельзя ходить быстро. Или глазеть на все рассеянно. Здесь нужно гулять медленно, всматриваться. И все равно – пройдешь все залы, шагнешь обратно, и вдруг: а вот какая удивительная работа, и как я сразу ее не заметил? Ой, а в этом углу что? Ну надо же…

Лось Аристотель в Солнечной системе



«Ну надо же» – пожалуй, те самые слова, которые то и дело повторяют посетители выставки. Потому что, вот честно и откровенно, просто диву даешься на каждом шагу, видя, что, оказывается, можно сделать из бумаги.



Вот лишь сухое перечисление техник, представленных на выставке: графика, коллаж, чигири-э, икебана, керамика, инсталляция, каллиграфия, бумагопластика, традиционная живопись, современная живопись.



А что это значит в реальности? Бумажный макет самых известных построек во Владивостоке – на одном большом листе собраны и Золотой мост, и Морской вокзал, и ростральная колонна, и колесо обозрения на набережной Спортивной гавани, и много чего еще. Макет Солнечной системы. Эскизы к постановке в театре кукол «Журавлиные перья». Инсталляция «Революция сделала меня художником», посвященная творчеству Сергея Эйзенштейна. Макеты современных интерьеров жилых и офисных помещений. Объемная фигура дельфина, застывшего в прыжке из воды. Бумажные лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк из мультсериала «Бумажки»…



Говорю же вам: идешь по залам и через каждый шаг останавливаешься, чтобы вглядеться…



Основу выставки, по словам организаторов, составили работы профессиональных дизайнеров (их более 30), к ним добавлены творения студентов, школьников и даже дошкольников. Все они представлены на конкурс, традиционно проводящийся в преддверии Всемирных дней графического дизайна. Для студентов это и почетно – показать в публичном пространстве свои опыты, и поучительно – они ориентируются на работы профессионалов.



В нынешнем конкурсе заявлены три основные темы: «Год театра», «Кино» – в честь 120-летия Сергея Эйзенштейна (студенты-дизайнеры изучают творчество режиссера как теоретика композиции) и «Космос» – в честь близкого Дня космонавтики.



Бумага в руках поколения смартфонов?



– Работ на конкурс представлено очень много, у нас есть интересные творения даже девяти– и пятилетних ребят, – рассказывает председатель Приморского отделения Союза дизайнеров России Наталья Личманюк. – На мой взгляд, зрителям будет особенно интересно взглянуть на работу «Самозвери». Не так давно была впервые издана написанная аж в 1927 году одноименная книга Александра Родченко, и участники недавно проходившего конкурса «Юный дизайнер» воплотили с помощью гофрированного картона те схемы и рисунки, которые создал этот авангардист советского дизайна. И знаете что? Видели бы вы, как ребята увлеклись созданием этих животных из картона! Сегодня часто говорят, мол, поколение компьютеров и смартфонов, обычные игры им уже неинтересны. Ничего подобного! Они с таким интересом, таким азартом создавали эти игрушки…



Думаю, и мимо розового зала никто не пройдет. Это немного хулиганское творение нашей молодежи. Молодые дизайнеры сделали целые шары из бумажных цветов сакуры и стали думать, как же их лучше подать. Вот так и появилась идея зала «Чумачечая весна», где цветет все: и балерина, и олень, и икебана с кабачками, и шары из сакуры, и яркие плакаты от наших участников из Южной Кореи.



Кстати, нынче у нас год Японии в России, и на выставке представлена тончайшая техника чигири-э, причем есть экспонат, где Япония и Россия буквально сходятся (техника чигири-э сродни аппликации. – Прим. ред.). Дизайнер Айман Коробцова взяла деревянное загрунтованное пасхальное яйцо – из тех, что продаются под роспись в магазинах, нарисовала на нем листья, а потом приклеила кусочки бумаги в технике чигири-э. Вот вам пересечение культур.



У выставки емкое название: «Взяв в соавторы бумагу». Все наши экспонаты – либо бумага в разных ее видах, либо созданы с использованием бумаги. Да что там говорить, мы все когда-то в детстве делали бумажных кукол, игрушки, через это творчество проходят все дети, в саду и школе делают аппликации. А у нас на выставке представлены коллажи – чем не аппликация? Только намного сложнее. Или силуэтная техника, которая была модной еще в XIX веке. Бумага и творения из нее идут вместе с человечеством из века в век. Это удивительный материал, обыденный, на первый взгляд, мы привыкли к ней, даже не задумываемся о ее возможностях. Но если посмотреть на нее творческим взглядом, если взять ее в руки с уважением и желанием творить, она может откликнуться удивительными произведениями, стать партнером художника. Истинный мастер не просто мнет или режет бумагу, он взаимодействует с нею, создавая нечто великолепное и тонкое.



Если зритель придет на выставку и скажет: «О, бумажненько!» – значит, мы справились.

Нюансы

Один из самых ярких экспонатов выставки – триптих «Ворон Мацумото», выполненный в технике бумагопластики.



– Мне посчастливилось в прошлом году побывать в Японии и посетить знаменитый замок Мацумото, славящийся черным цветом стен. Именно из-за них его называют «замком черного ворона», – рассказывает автор работы Анастасия Антошкина, дизайнер-иллюстратор. – Он производит сильнейшее впечатление. Это изящное и в то же время – совершенно очевидно – военное, предназначенное для обороны сооружение. Замок предсказуемо вдохновил меня. Мало того, в тот же день в городке Мацумото был удивительной красоты закат. Город расположен в долине между двумя грядами гор, и закаты там случаются просто фантастические, невероятные. Все горело красным, полыхало, а от замка открывался волшебный вид. А еще рядом с замком есть пруд с зеленой водой, а в нем – золотые карпы, скользящие у самой поверхности. И в отражении в пруду замок Мацумото фактически не искажен, настолько вода там спокойная. И вот я увидела, как карп вплывает в это отражение…



А потом появился триптих, сделанный в технике бумагопластики, у меня ушло на него три месяца. В нем нашли отражение три самых ярких моих впечатления: замок, закат и пруд. Черное, красное и зеленое…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ