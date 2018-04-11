Отражение судеб Как возникла почти мистическая связь кораблей и моряков, прошедших через Русско-японскую войну

Кто-то скажет про нее: ржавая железяка. Да, старая, проржавевшая, но по-прежнему грозная и внушающая уважение – и своими размерами, и тем, какая страница истории России в ней заключена. Она говорит сама за себя. Эта все еще мощная стальная плита – броневой лист обшивки броненосного крейсера «Россия», без малого 115 лет назад служившего флагманом Владивостокского отряда крейсеров российского флота. Героического крейсера, героического отряда, героического флота…

Эта броневая плита стала центром открывшейся в музее города на ул. Петра Великого, 6 выставки «Корабли и люди», посвященной Русско-японской войне.



А броневой лист с «России» нашли совсем недавно: морские археологи исследовали акваторию и берега бухты Золотой Рог в районе дока цесаревича, когда-то в этом сухом доке «Россия» стояла на ремонте. В экспозицию его передали частные коллекционеры. Те, кому дорога история России и морская история Владивостока. Потому что «Корабли и люди» в том числе и об этом.



Свой след в истории



– Периодически мы обращаемся к теме Русско-японской войны, поскольку она напрямую связана с Владивостоком, это наша история, – говорит Руслан Кулепанов, старший научный сотрудник музея имени Арсеньева. – От причалов городского порта уходили в боевые походы корабли Владивостокского отряда. Многие участники той войны, оставившие заметный след в истории Военно-морского флота и в истории всей страны, были нашими земляками.



Концепция выставки отражена в ее названии: мы не просто рассказываем о событиях Русско-японской войны, мы представляем их через призму человеческих судеб и судеб кораблей – участников тех трагических событий. У человека есть судьба, он оставляет либо нет свой след в истории. Так же и с кораблями: у каждого своя особая история, свой конец жизни – трагический, славный…



Вообще, для моряка корабль – особенное существо, фактически живое. А главное, есть такие истории, в которых удивительным образом судьба человека (в данном случае участника Русско-японской войны) не просто связана с судьбой корабля, на котором он служил, а во многом повторяет ее. Корабль и человек словно отражают жизни друг друга. Самый известный пример – адмирал Степан Макаров и броненосец «Петропавловск». Корабль подорвался на японской мине, адмирал вместе с ним остался на дне гавани Порт-Артура…



А вот менее известный, но поразительный случай. Николай Черниловский-Сокол начинал службу мичманом на крейсере «Варяг». Он участвовал в знаменитом сражении с японской эскадрой, остался жив. Как известно, японцы подняли «Варяг» и он стал частью вражеского флота. Так и Николай Иванович. Во время Гражданской войны, хаоса, охватившего страну, он служил в иностранном флоте. Потом «Варяг» вернулся в Россию и снова стал частью нашего флота. Черниловский-Сокол, попав на Дальний Восток, был командующим Восточно-Сибирской флотилией. Судьба «Варяга» закончилась в изгнании – за долги царского правительства его конфисковали британцы, погиб корабль в Ирландском море. Николай Черниловский-Сокол тоже покинул Россию с последней волной эмиграции и скончался в Китае.



И таких удивительных совпадений немало в судьбах именно тех кораблей, которые участвовали в Русско-японской войне, и людей, служивших на них.



Уроки выучить. Всем и навсегда



На выставке представлены экспонаты, так или иначе связанные с крейсерами «Варяг» и «Изумруд» (который почти прорвался во Владивосток после сражения в Цусимском проливе), броненосцами «Адмирал Сенявин», «Цесаревич» и «Петропавловск», канонерской лодкой «Кореец», со всем Владивостокским отрядом крейсеров. Ведь служившие на них люди ходили по тем же улицам, по которым ходим мы…



Как подчеркивают в музее, выставка сформирована при поддержке командования Тихоокеанского флота и его нынешнего флагмана ракетного крейсера «Варяг», которые представили из музея «Варяга» личные вещи Всеволода Руднева, капитана легендарного крейсера, принявшего решение затопить «Варяг», но не отдать врагу. Есть здесь и совершенно уникальные экземпляры из частных коллекций. Например, кандидат исторических наук Николай Крицкий представил ноты песни «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» и марша «На Дальнем Востоке», выпущенные в 1904-м сразу после событий в Чемульпо, и пластинку, на которой записано едва ли не первое исполнение песни о подвиге «Варяга».



– Суровое, торжественное и простое визуальное решение выставки подчеркивает ее высокий смысл, – объясняет Руслан Кулепанов. – Андреевский флаг в центре зала, макеты кораблей, фотографии членов их экипажей и личные вещи, части обшивки и навигационного оборудования – все слегка приглушенно, все не выглядит «ура-победоносным» и сияющим аксельбантами. Нет, речь идет о трагической странице нашей истории. Славной, но горькой…



– Найти визуальное решение было просто, – подтверждает Светлана Воронина, куратор выставки. – Трагедия, торжественная и возвышенная, была положена в основу концепции. Мы должны помнить Русско-японскую войну, а главное, те уроки, которые вынесла из нее Россия. Поэтому мы поместили на стены зала тексты по четырем основным темам, связанным с той войной: Цусима, отряд крейсеров, Порт-Артур и история «Варяга».



Русско-японская война была короткой, но насыщенной событиями и драматичной. Мы постарались сделать так, чтобы зрители поняли и прочувствовали эту атмосферу, чтобы знали: любая война, даже победоносная, трагична. И мы должны помнить о цене поражений и побед.

С апреля 1904-го по апрель 1905 года крейсер «Россия» потопил два японских транспорта, шесть шхун и еще четыре судна, а также английский пароход Knight Commander и германский пароход «Tea». 1 августа 1904-го он участвовал в знаменитом бою Владивостокского отряда крейсеров с эскадрой японских броненосных крейсеров в Корейском проливе у острова Ульсан и был тяжело поврежден (48 убитых, 165 раненых). Зимой 1904–1905 годов использовался в качестве плавучего форта для флангового обстрела побережья Амурского залива при возможной атаке Владивостока по льду. Для этого крейсер был вморожен в лед у входа в бухту Новик...

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ