Как замолвить слово за ушедших Родительская суббота: зачем мы несем еду на кладбище и обязательно ли посещать могилы родных

Мы все знаем: после Пасхальной недели отмечается родительская суббота. Знаем также, что в этот день нужно навестить своих покойников (хотя бы в памяти). За долгие годы сложились определенные обряды, передающиеся от поколения к поколению. Время от времени они подвергаются корректировке. И тем не менее на девятый день после пасхального воскресенья мы собираем крашенки, куличи и везем их на погост, чтобы выложить на могилки покойных родственников.

Поминовение усопших – тема невероятно деликатная, хотя бы потому, что мы не знаем, как правильно это надо делать. Обряды, переданные нам от родственников, в корне расходятся с советами священнослужителей.



Зачем мы несем еду на кладбище и нужно ли посещать могилы родных в родительский день, об этом мы поговорили с иереем Андреем Тищуком, клириком храма Порт-Артурской иконы Божией Матери.



– Пасху отметили, теперь время готовиться к родительской субботе…



– Вот здесь сразу и ошибка. Пасха не ограничивается лишь одним днем. Праздник длится всю неделю, которая так и называется – Светлая седмица. И в это время не стоит поминать усопших. Разумеется, за исключением экстренных случаев, когда человек умирает. Тогда, конечно, человека отпевают, но и то по особому пасхальному чину. А вот в родительский день, который приходится на вторник после праздничной недели, нужно помянуть своих усопших. И не только первое старшее поколение – отца и мать, бабушек и дедушек, но и всех предков, что мы помним. Обычно речь идет о ветке вплоть до седьмого колена. Раньше-то их всех помнили. В каждой семье были своеобразные синодики – списки родственников, о которых молились все последующие поколения.



– Что нужно делать в родительский день? Непременно ехать на кладбище? Идти в церковь? Устраивать поминальный обед?



– Давайте скажем так: этот день желательно-обязательный для посещения храма. Почему я так строю фразу? Если у человека физически нет возможности отправиться в храм, он может помолиться и дома. Однако нет ничего лучше соборной, то есть общей молитвы. И следует не просто сходить в храм, поставить свечку, а посетить саму панихиду.

Что до похода на кладбище, то туда мы идем исключительно для себя. Мы люди чувствительные. Для нас ощущения – визуальные, тактильные, слуховые – невероятно важны. Мы ведь даже пожертвование, которое кладем в церковную кружку, меняем на свечку. Хотя разницы нет – положить монету в кружку или купить и поставить свечу. Но нам нужно нашу жертву потрогать, зажечь, поставить и именно таким образом принести ее Богу.



Так и память – она сильней, когда имеет материальное воплощение. Ведь как зачастую бывает? Человек умер, а его вещи рука не поднимается выкинуть – они напоминают об ушедшем. За этой же памятью мы приходим и на кладбище – вроде бы к ушедшим близким. Хотя и осознаем, что от них лишь памятник да прах остался. Мы приходим на кладбище, молимся и плачем, потому что там острее переживаем все наши чувства.



– А угощения? Ведь не с пустыми руками туда идем. Как минимум конфеты, печенье покупаем, а то и колбасно-сырную нарезку готовим. И наши деды-бабки несли на погост угощения – якобы покойникам. И их деды-бабки несли… Откуда-то взялась эта традиция.



– Да, наши деды несли угощение, все верно. Но их предкам чужд был этот обряд. Объясню, откуда он пошел. Раньше христиане, у которых сгорел дом, которых постигла болезнь и которые не могли уже заработать на жизнь привычным им трудом, приходили в храм, обращались к священнику со своей бедой. И батюшка благословлял их идти на паперть. Они не милостыню там должны были собирать, а молиться. Они не были дармоедами или профессиональными нищими. Их задача была отмаливать чужие грехи. Как правило, люди просили их помолиться за особую категорию усопших – за некрещеных, за самоубийц. К ним подходили и просили: помяни. Это значило не рюмку водки выпить за упокой, не ложку кутьи потребить, а именно помянуть в своей молитве. И насколько люди оценивали молитву убогого (от «у Бога»), они давали ему либо деньги, либо продукты. Потом, после революции, и храмы закрылись, и на паперти никто уже не стоял. Поэтому либо на похоронах раздавали деньги, продукты, прося помянуть усопшего, либо оставляли на кладбищах продукты вместе с запиской с просьбой помолиться. Да еще наслоилась языческая традиция, согласно которой человека на тот свет отправляли со всем, что там ему может пригодиться. Со временем смысл поминовения утратился, а вот привычка нести еду на кладбище прочно вошла в обиход.



– Родительских суббот достаточно много, а есть среди них самая главная, если так можно выразиться? Чтобы можно было бы помолиться и за некрещеных, и за самоубийц?



– Все родительские субботы одинаковые. К слову, и не все они технически выпадают именно на субботы. Ближайший родительский день, как мы уже сказали, приходится на вторник. Установились родительские дни в память о каких-то боевых действиях или в память о каком-то геноциде. И отличаются они тем, что в какую-то субботу соборно молятся за воинов, погибших в сражениях, а в другую – за детей, невинно убиенных в утробе. Но это не значит, что нельзя в этот день и всех остальных помянуть.



– То есть можно всех поминать, в том числе и некрещеных?



– Церковь молится только за крещеных. За некрещеных или самоубийц подается милостыня. Бывает, что устраивают трапезу. Причем, приглашая людей за стол, обязательно нужно предупредить их, что усопший либо некрещеный, либо самоубиенный, так как не каждый еще и согласится помолиться. Особенно это касается самоубийц. Почему? Люди искушения боятся.(Если автор материала правильно понял, то боятся они, что если можно отмолить, то не такой уж это страшный грех.)



– Все-таки гастрономическая часть в поминовении присутствует…



– Ну да. Эта традиция идет с древних времен. С тех самых, когда самой большой бедой был голод. Люди досыта практически не ели, а хлеб был самой большой ценностью. Еда, одежда считались ценными подарками. А поминальный обед – достойная плата за молитву. Люди позабыли церковные традиции, и нет ничего странного в том, что обряды перепутались в их головах. Поэтому и везут еду на кладбище. Не надо этого делать, лучше отдайте ее человеку, который помолится за душу покойного. Другое дело, что сейчас истинный убогий на паперти – редкость. Другой выход – положите продукты с записочкой на панихидный стол в храме.



– Старые люди говорят, будто не стоит зря тревожить память умерших, поминая их не в положенную дату. Правда, здесь поминовение подразумевает именно «выпить за упокой души».



– Насчет выпить – здесь, вероятно, старики и правы. А замолвить слово перед Господом за ушедших можно вне зависимости от даты.



– Откуда взялась церковная хронология относительно умерших? Почему хоронят на третий день, поминают, накрывая дома стол, на 9-й и на 40-й день?



– Везде должен быть порядок. Так и здесь: в течение 40 дней родственники должны молиться о покойном. Дома хотя бы раз в день – уже хорошо. Покойный о себе попросить уже не может, зато родственники могут, вот они и должны воспользоваться этой возможностью. Необязательно знать специальную молитву, можно своими словами попросить за них. А вот 9-й и 40-й дни церковь определила как время соборной молитвы, когда все вместе собираются в храме и молятся.



Повторюсь: когда храмы закрыли и духовенство истребили, люди стали собираться на кладбище, а после и вовсе дома за столом. По идее, за тем столом, который бы следовало накрыть для убогих.



– То есть путешествие души этот календарь никак не отражает?



– Знаете, было видение святым, которое церковь не возводит в ранг догмы, но и не опровергает: в эти 40 дней душа путешествует по раю и аду. Мы знаем, что после смерти у человека два пути, но в какой день, в какой час и по какому пути он отправляется, мы утверждать не беремся.



– Давайте еще один обряд вспомним. Что нужно говорить в адрес покойного? Обычно люди путаются, не зная, что пожелать: «землю пухом», «упокоение души» или «царство небесное».



– Говоря «земля пухом», люди желают усопшему телесного комфорта. Вопрос: о каком телесном комфорте может идти речь в этом случае? Лучше пожелать спасения души, царства небесного. А в душе помолиться, попросить у Бога за него. Простить. И тогда Бог не вспомнит ему тех грехов, что вы ему простили. Потому и говорим: царство небесное, пускай Господь его спасет. И даже не для того, чтобы вашему близкому человеку ТАМ было хорошо (вернее, не только потому), а для того, чтобы у нас появилась надежда: когда-нибудь, в далеком будущем, встретиться с ним.

Справка «В»

Поминальные дни в году



В год бывают две вселенские родительские субботы: Мясопустная (отмечается за две недели до Великого поста) и Троицкая (отмечается перед Троицей, на 49-й день после Пасхи, в этом году выпала на 26 мая).

Родительские дни отмечаются и во время Великого поста: это 2-я, 3-я и 4-я субботы поста.

Вспоминают ушедших и на Радоницу. В 2018 году она выпадает на 17 апреля, вторник. Радоница наступает через девять дней после Пасхи.

Есть также родительские субботы малых постов: это последние субботы перед Рождественским (28 ноября – 6 января), Петровским, или Апостольским (4 июня – 11 июля), и Успенским (14 августа – 27 августа) постами.

Поминовение усопших совершается также в Димитриевскую (3 ноября), Покровскую и Михайловскую субботы, это так называемые частные родительские дни.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА